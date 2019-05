Bad Säckingen (ska) Viele Jahre Planung sind ins Land gegangen, doch jetzt ist es vollbracht. Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und die Werner-Kirchhofer-Realschule die Eröffnung der neuen Schulsporthalle. Gleichzeitig mit der neuen Sporthalle, werden auch die neue Mensa und die neugestalteten Räume für den Naturwissenschaftlichen Unterricht vorgestellt. Momentan ist die Gemeinschaftsschule auch dabei, den bisherigen Essensraum der Schule, in einen Klassenraum für Bildende Künste umzuwandeln. Auch davon können sich die Besucher am heutigen Freitag, ab 14 bis 16 Uhr ein Bild machen.

Bereits seit Jahren besteht das Problem in Bad Säckingen, dass sich die Schulen und die Sportvereine in der Stadt, zu wenig Sportstätten aufteilen müssen. „Wir hatten jedes Jahr das Problem, unseren Schülern ein Mindestangebot an Sportunterricht zu bieten“, erklären die beiden Schulleiter Ricarda Hellmann von der Werner-Kirchhofer-Realschule und Michael Maier von der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. Möglichkeiten für den Sportunterricht hatten die Schüler der beiden Schulen in der Badmattenhalle und in der Tennishalle in der Dürerstraße. Doch der Raum reichte längst nicht mehr aus. Noch unter Bürgermeister Martin Weissbrodt, wurde die Entscheidung gefällt, dass die beiden Schulen, aber auch die Bad Säckinger Vereine, eine weitere Sporthalle benötigen. Lange wurde nach dem richtigen Standort für die Halle gesucht und darüber diskutiert. Auch das Grundstück neben der Heilig Kreuz-Kirche, wo heute das Familienheim untergebracht ist, war im Gespräch. Doch die Planer entschieden sich dann für den Zwischenraum auf dem Schulgelände zwischen den beiden Schulen.

„Doch dann kam erst einmal das Kinderhaus“, erklärte Joachim Wolter vom Bad Säckinger Stadtbauamt, weshalb die Hallenplanung zunächst auf Eis gelegt worden ist. Als 2015 dann der Spatenstich für die neue Sporthalle durchgeführt worden ist, machte die Flüchtlingssituation 2015, den Planern einen weiteren Strich durch die Rechnung und zögerte den Baubeginn hinaus. Erst 2017 wurde dann das Richtfest gefeiert. Es folgte ein weiteres Problem mit dem Sportboden, was einen weiteren, dreimonatigen Baustopp auslöste. „Doch ab Anfang März haben wir volle Pulle an der Halle gearbeitet“, ergänzt Joachim Wolter und jetzt ist es vollbracht.

Den Schülern, aber auch den Vereinen, stehen in dem Neubau zwei Hallen zur Verfügung. Die untere Halle kann zusätzlich mit einer mobilen Raumtrennwand in zwei kleinere Hallen abgeteilt werden. Auf insgesamt 8100 Quadratmeter umbauten Raum, ist eine Nutzfläche von 1220 Quadratmeter entstanden. Auf beiden Stockwerken sind sanitäre Räume und Umkleidekabinen entstanden. Es gibt Geräteräume sowie einen Santitätsraum. Die Wände im Inneren der Sporthalle, sind von den Schülern beider Schulen selbst gestaltet worden. Energetisch ist die Sporthalle auf dem neuesten Stand und auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage angebracht worden.

Das gesamte Gebäude ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. „Neben dem reinen Sportunterricht, werden wir die Halle auch für Angebote über den Unterricht hinaus, nutzen können“, freut sich Michael Maier. Obwohl die neue Sporthalle Entspannung in die Gesamtsituation bringt, werden die Schulen auch weiterhin in die Badmattenhalle oder in die Tennishalle in der Dürerstraße ausweichen müssen.

Insgesamt hat die Halle 3 550 000 Euro gekostet. 377 000 Euro Zuschuss gab es von der Sportstättenförderung und einen Ausgleichsstock von 200 000 Euro.