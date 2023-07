Liebe Leserinnen und Leser!

ÖPNV ist zu unattraktiv

Mit diesem Leserbrief wendet sich der Wehrer Horst Metzig an die Bürgermeister von Wehr und Bad Säckingen zum SÜDKURIER-Artikel ‚Kaum Chancen für die Wehratalbahn‘:

„Sehr geehrte Bürgermeister, im SÜDKURIER lese ich von Ihrem Interesse an einer Reaktivierung der Wehratalbahn. Der öffentliche Nahverkehr ist gegenüber dem Auto viel zu unattraktiv. Wer beispielsweise mit der Bahn um 22.40 Uhr in Bad Säckingen ankommt, findet keinen Anschluss nach Wehr. Oder wer sonntags den ersten Zug erreichen möchte, findet von Wehr keinen Anschluss.

Ich persönlich habe mich für eine Kombination aus Elektrofahrrad und Bahn im Nahverkehr entschieden. So komme ich von Wehr entweder zur Bahn nach Brennet oder gleich nach Bad Säckingen. Es gibt aber dann bei der Bahn Engpässe, wenn zu Stoßzeiten zu viele Fahrgäste im Zug sitzen, zusätzliche Fahrräder haben dann kein Platz. Solange das Auto preislich zu attraktiv gegenüber dem öffentlichen Verkehr ist, ändert sich nichts, auch nicht die Rentabilitätsberechnung der Wehratalbahn.

Den Bürgern von Wehr wäre besser gedient, wenn im Rahmen des Machbaren der öffentliche Busverkehr den Bedürfnissen gerecht würde. Hier sind die Randzeiten zu bedienen. Hat die Stadt Wehr Geld übrig, ein Ruf-Taxi zu Randzeiten zu organisieren? Solange der öffentliche Nahverkehr privatisiert ist und der Preisdruck durch Konkurrenz herrscht, ändert sich nichts.

Eine bessere Zukunft erkenne ich in der Verbindung Elektrofahrrad mit Eisenbahn. Um das zu erreichen, muss das Eisenbahnmaterial angepasst werden, also deutliche mehr Stellplätze und Fahrradakkuladen im Zug. Was können die Bürgermeister von Wehr und Bad Säckingen gemeinsam ausrichten? Die Wehratalbahn ist ja nur ein geografisch eingegrenztes Projekt im gesamten Nahverkehrsablauf. Und welches Interesse hat ein Bürgermeister in Bad Säckingen, ob Wehrer Bürger Anschluss zur Eisenbahn bekommen?“

