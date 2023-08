Dass ein Schwimmbad eine nasse Angelegenheit sein kann, ist bekannt. Zur Jubiläumsfeier am Wochenende gab es aber Nasses nicht nur von unten, sondern reichlich auch von oben. Die Veranstalter der 60-Jahr-Feier waren nicht eben vom Wetterglück verfolgt. Das Waldbad, das seit 1963 die drei früheren Bäder ersetzt, wurde erst 2021 komplett saniert und erstrahlt in neuem Glanz. Beste Voraussetzungen also für ein großes Fest – wenn da eben der Wettergott nicht wäre. Nach dem strahlenden Sonnenschein mit blauem Himmel der vergangenen Tage, sei es „wirklich schade“, dass ausgerechnet am Samstag der große Wetterumschwung kam, meint Philipp Stiegeler, bei den Stadtwerken verantwortlich für das Waldbad. „Wir wollten das Wochenende nutzen, um das Bad zu präsentieren“, erklärt Stiegeler. „Mit dem kostenlosen Eintritt wurden alle Bürger dazu eingeladen, wieder einmal ins Bad zu schnuppern.“ Aber es fanden angesichts des Wetters nur wenige den Weg ins Freibad.

DJ Paul sorgte unverdrossen für den musikalischen Hintergrund der nassen Jubiläumsfeier. | Bild: Alexander Jaser

Auch für Rebecca Kaiser, die bei den Stadtwerken das zweitägige Fest organisiert hat, sollten diese Tage etwas Außergewöhnliches sein. „Wir wollen 60 Jahre Waldbad feiern, alle zusammenbringen und für jeden Gast etwas bieten“, erzählte sie mit kritischem Blick zum Himmel. Und auch Maike Müllerleile von den Stadtwerken betont die Bedeutung des Festes, solle es doch „nach der schweren Zeit mit Corona auch ein neuer Einstieg“ sein.

Im Sand wartete ein vergrabener Schatz auf die Kinder. DJ Paul mit Rebecca Kaiser, Maike Müllerleile und Philipp Stiegeler von den Stadtwerken Bad Säckingen bewahrten das Geheimnis für sich. | Bild: Alexander Jaser

Noch in den Tagen zuvor habe man gedacht, „wir müssen uns wegen dem Wetter keine Sorgen machen“, meint sie weiter. Da sei es schon bitter, dass statt der erwarteten 1000 bis 1500 Gäste am Samstag nur ein paar vereinzelte Besucher voller Optimismus den Weg ins Waldbad fanden. „Wir lassen uns den Spaß nicht verderben“, meinte eine Besucherin mit Blick auf das trübe Wetter, und Tim Eyears, einer der vielen Helfer der Stadtwerke betont: „Wir haben die gute Laune nicht verloren.“

Trotz wenigen Besuchern herrschte am am überdachten Getränkestand gute Stimmung. | Bild: Alexander Jaser

Und so schufen ein Stand mit exotischen Speisen, eine Getränkebar mit Cocktails der Stadtwerke und ein Eiswagen dann doch ein wenig Festatmosphäre, begleitet von DJ Paul, der unverdrossen Musik auflegte. Im wahrsten Sinne des Wortes komplett ins Wasser fallen musste dagegen das Fitnessprogramm von Stephanie Bauknecht aus Laufenburg am Vormittag. Drei Einheiten habe sie vorbereitet, neben Aquafit im Wasser auch Bodyforming und Rückenfit auf der Wiese. Maike Müllerleile ergänzt, mit einem Fitnessprogramm könne das Waldbad noch attraktiver werden. Es sei daher angedacht, dieses Angebot im nächsten Jahr „vielleicht regelmäßig anzubieten.“

Nach dem regnerischen Samstag hofften die Verantwortlichen natürlich auf den Sonntag mit dem Kindertprogramm. Es ging ums Thema „Piraten“ und eine Schatzsuche, daneben gab es eine große Hüpfburg, eine Kracke und etliches mehr. Und tatsächlich, „es sieht heute nicht nach Regen aus“, hoffte Philipp Stiegeler noch am Sonntagvormittag optimistisch, dass der Tag für die Kinder stattfinden kann – auch wenn man sich vom Wetter doch etwas mehr Mithilfe erwartet hatte.