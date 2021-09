von Hans-Walter Mark

Als ein in allen Bereichen gut aufgestellter Verein präsentierte sich die Narrenclique „Ripplinger Wildsäu“ bei der Hauptversammlung. Dazu gehört Kontinuität im Vorstand. Dies kam insbesondere bei den Wahlen zum Ausdruck. Einstimmig bestätigten die Aktiven den Vorsitzenden Stefan Lütte, die Kassiererin Nadine Wetzel sowie den Beisitzer Michael Weißenberger in ihren Ämtern. Die Kasse werden Sebastian Tennert und Tobias Lazarowitz prüfen. In besten Händen sind die Finanzen bei Nadine Wetzel. Die Kassenprüfer Tobias Hierholzer und Jasmin Fischer bestätigten der Kassiererin eine einwandfreie Buchhaltung.

Das Vereinsjahr der Narrenclique „Ripplinger Wildsäu war aufgrund der Corona-Pandemie, was die Veranstaltungen anbetrifft, das stillste seit deren Bestehen, berichtete Stefan Lütte. Denn sämtliche Auftritte der Fasnachtssaison 2020/21 konnten nicht stattfinden. Gemäß dem Vereinsziel, die örtliche Fasnacht zu bereichern, hat die Narrenclique mit großer Begeisterung für die Kinder im Dorf ein „Fasnachtsüberlebenspaket“ mit Süßigkeiten, Spielzeug, einem Kuscheltier, Konfetti und Luftschlangen geschnürt und verteilt, damit sie zu Hause Fasnachtsfeeling erleben.

In seinem Rückblick konnte Chronist Pascal Keller berichten, dass der Umbau des Vereinsheimes beim Sportplatz weitgehend abgeschlossen ist. Vorsitzender Lütte bedankte sich bei Jochen Schlachter und Sven Mutscheller, die von der Planung bis zur Fertigstellung viele Arbeitsstunden für diese Maßnahme investiert haben. Ortsvorsteher Franz Stortz erinnerte an die 650-Jahrfeier im nächsten Jahr. Anfang Juli ist ein großes Fest mit allen Vereinen geplant.

Die Narrenclique Die Narrenclique Ripplinger Wildsäu wurde im Jahr 1997 zur Bereicherung der örtlichen Fasnacht geründet. Ihr gehören 31 Aktiv- und 40 Passivmitglieder an. Der Vorstand: Stefan Lütte (Vorsitzender), Simon Witulski (stellvertretender Vorsitzender), Björn Fischer (1. Beisitzer), Michael Weißenberger (2. Beisitzer), Leon Kiefer (3. Beisitzer), Nadine Wetzel (Kassiererin) und Pascal Keller (Schriftführer). Kontakt: Vorsitzender Stefan Lütte, Telefon 07761/926 61 84 oder im Internet (www.ripplinger-wildsaeu.de).

Zur Vorbereitung dient im Oktober eine Zusammenkunft der Vereinsvorstände. Was die Fasnachtssaison im nächsten Jahr anbetrifft, blickt die Narrenclique zuversichtlich in die Zukunft. Es liegen bereits zahlreiche Einladungen für Umzüge und weitere närrische Termine vor, denen die Wildsäu gerne nachkommen. In diesem Zusammenhang wies Dr. Rolf Joist auf die Corona-Schutzimpfung hin. Obwohl ein Nachholbedarf am närrischen Treiben bestehe, so war sich Schriftführer Keller sicher, auch wenn es aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen gebe, der Zusammenhalt und die Einheit in der Narrenclique bestehe weiterhin auf sehr hohem Niveau.