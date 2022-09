Feueralarm in der Altstadt: Am frühen Samstagmorgen wurde der Feuerwehr um 1.03 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Haus angrenzend zum Münsterplatz gemeldet.

„In einer Wohnung war es zu einem Fettbrand in der Küche gekommen und dabei gab es eine Stichflamme“, beschreibt Stadtkommandant Tobias Förster das Geschehen. Eine brenzlige Situation, die die Bewohner allerdings im Griff hatten, als die 30 Feuerwehrleute mit zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter vor Ort waren.

Bild: Feuerwehr Bad Säckingen

„Wir haben natürlich alles genau überprüft und uns vergewissert, dass keine weitere Gefahr mehr bestand, wir hatten aber keinen eigentlichen Löscheinsatz“, so Förster. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Polizei waren im Einsatz.

Dass Stadtkommandant Förster am Samstagmorgen recht gelassen über den nächtlichen Einsatz sprechen kann, liegt am glücklichen Ausgang: Denn die historische Altstadt Bad Säckingens ist aus Sicht der Feuerwehr natürlich ein besonders sensibler Bereich.

Fehlalarm am Freitagmittag

Bereits am Freitagmittag war die Bad Säckinger Feuerwehr in die Lohgerbe ausgerückt. Bei dieser Alarmierung, die um 13.15 Uhr ausgelöst worden war, handelte es sich aber um einen Fehlalarm einer Brandmeldeanlage eines Seniorenwohnheims.

Nach 18 Minuten war der Einsatz für die Abteilungen Bad Säckingen und Wallbach beendet.