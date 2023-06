Es ist wieder so weit. Nach einer Corona-Pause wird es in Bad Säckingen wieder ein Badmattenfest geben. Das teilte die DJK über eine Presseerklärung mit.

Doch es gibt eine Einschränkung: Die Unsicherheit, ob die DJK Bad Säckingen noch genügend Helfer für eine so große und zweitägige Veranstaltung findet, haben das neu gebildete Organisations-Team zum Abspecken veranlasst. Das Fest, vor 30 Jahren gestartet, findet nur an einem Tag statt. Termin ist am Samstag, 8. Juli. Die Organisatoren wollen laut der Pressemitteilung ihr Augenmerk wieder auf ein buntes, abwechslungsreiches und familienfreundliches Fest mit einem reichhaltigen Themenangebot aus den Bereichen Umwelt, Natur, Energie, Sport, Spiel und Spaß legen. Es soll für jeden Besucher etwas dabei sein.

Schon jetzt hätten sich mehr als 20 Agendagruppen, Vereine und Institutionen bereit erklärt, mit Infoständen oder Spielstationen dabei zu sein. Neben dem Geschehen auf der Wiese wird es auch wieder Bühnenauftritte bis hin zu einem musikalischen Abendprogramm geben. Die Handballer der DJK wollen bewirten. Kooperationspartner ist wieder die Stadt. „Es steht zwar noch einiges an Arbeit in der Vorbereitung an, aber die DJK freut sich schon riesig auf das 30. Badmattenfest“, schließt die Pressemitteilung.