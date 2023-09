Gespannt warten die jüngsten Mitglieder der Stadtmusik Bad Säckingen auf ihren ersten Instrumentalunterricht nach den Sommerferien. Nach einem Jahr des Ausprobierens haben sie sich jetzt ihre Instrumente ausgesucht und werden diese in den nächsten Jahren erlernen – bis sie irgendwann zu den Großen in der Stadtmusik gehören. Bevor die Nachwuchsmusiker in dem Aktiv-Orchester mit den Erwachsenen spielen dürfen, lernen sie in den – nach Niveau getrennten – A-, B-, und C-Gruppen der Jugendstadtmusik das Zusammenspiel im Orchester.

Die 13 Kinder der C-Gruppe haben im vergangenen Jahr viele Blas- und Schlaginstrumente ausprobiert, sich eines ausgesucht und bereits die ersten Töne gespielt. Durch die Kooperation zwischen der Stadtmusik und der Musikschule übernimmt die Stadtmusik drei Jahre lang einen Teil der Kosten der Instrumentalstunden. Der Instrumentalunterricht muss nicht an der Musikschule stattfinden, wichtig ist nur, dass die Kinder Unterricht bekommen.

In der B-Gruppe spielen die acht Kinder seit einem Jahr ihr Instrument. Im Herbst werden die beiden Gruppen zum ersten Mal auf ein Probenwochenende gehen. An der Weihnachtsfeier der Stadtmusik sowie auf einer Matinee im Frühjahr dürfen sie ihre Fähigkeiten dem Publikum präsentieren. Jugendleiterin Pia Schwenke dirigiert die jungen Musiker, bis sie in die A-Gruppe kommen. Alle drei Jahre soll eine neue C-Gruppe entstehen, Kinder zwischen acht und elf Jahren dürfen gerne zu der Gruppe dazustoßen. Auch zu den anderen Gruppen können gerne Musiker dazukommen, meint Pia Schwenke.

Nachdem die Nachwuchsmusiker das Bronzeabzeichen bewältigt haben, wechseln sie in die A-Gruppe der Jugendstadtmusik. Derzeit besteht das Orchester aus 20 Mitgliedern zwischen elf und 17 Jahren und dem Dirigenten Johannes Brenke. Im Jahr 1989 gründete dieser das Nachwuchsorchester neu. Ihm sei schon damals die Zusammenarbeit mit der Musikschule wichtig gewesen: „Musik funktioniert nur gemeinsam und nicht gegeneinander.“ Ein Probenwochenende findet im Frühjahr statt. Auch dieses Nachwuchsorchester wird bei der Weihnachtsfeier der Stadtmusik und bei der Matinee, außerdem beim Abtrunk der Stadtmusik spielen.

Zwischen den verschiedenen Gruppen der Stadtmusik Bad Säckingen gibt es viel Kommunikation. Neben dem jährlichen, gemeinsamen Abtrunk vor der Sommerpause sollen auch die Weihnachtsfeiern der Orchester zusammengelegt werden, sobald passende Räumlichkeiten gefunden wurden. Auf einigen Konzerten musizierten die verschiedenen Gruppen schon miteinander und ein gemeinsamer Ausflug mit Konzert wird auch geplant. Pia Schwenke spielt in dem Aktiv-Orchester Trompete und findet besonders die Gemeinschaft in ihrem Register schön. Auch die Kinder seien schon toll dabei. „Es geht darum, in der Gemeinschaft etwas Produktives zu tun.“