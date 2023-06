Ein Jahr hat sich die Weihermattenschule die Nachhaltigkeit als Thema auf die Fahne geschrieben. Sie wurde in Aktionen und Projekten behandelt. So wurde der anfallende und eingesammelte Plastikmüll aus der Hofpause im Foyer ausgestellt. In mehreren Gruppen haben sich die Kinder jetzt den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales gewidmet. In drei Abendveranstaltung sind auch die Eltern für diese Themen sensibilisiert worden.

„Wir haben uns bereits früh Gedanken gemacht, wie wir dieses hier in der Schule aufarbeiten“, sagte Schulleiterin Sonja Birkle. Das Kollegium wollte sich nicht auf Recyclingkunst beschränken. „Uns war es wichtig, so viele Facetten wie möglich abzudecken“, erklärt Birkle. Jetzt haben drei Projekttage stattgefunden. Jede Gruppe bestand aus zwölf Kindern. „Wir haben die Gruppen bewusst klein gelassen, damit wir uns intensiver mit dem jeweiligen Thema beschäftigen können“, sagt die Schulleiterin.

Eine Gruppe hat einen Lebensmittelmarkt besucht, wo ihnen alles zum Thema „Vegane Ernährung“ erklärt worden ist. „Im Anschluss haben die Kinder vegane Lebensmittel eingekauft“, berichtet Lehrerin Anette Trost. Hummus und Gemüsesticks sowie ein veganer Schokokuchen waren das Ergebnis. In weiteren Gruppe wurde Waschmittel hergestellt, aus T-Shirts Taschen gebastelt oder die Kinder lernten die Möglichkeiten kennen, wie ein Haus gebaut werden kann. Dabei kamen auch Lehm und Schafwolle zum Einsatz. Eine weitere Gruppe hat die Kulisse und die Kostüme für ein Musical hergestellt. Dieses und die anderen Ergebnisse werden zum Ende der Woche den Eltern und Geschwistern bei einem nachhaltigen Sommerfest vorgestellt.

Am Abend waren die Eltern gefragt. Ein Vortrag behandelte das Thema „Plastikmüll“. Bei einem Workshop sollten die Eltern die Möglichkeiten einer lebenswerten Zukunft erarbeiten. Das Philomobil lud zu einem Nachdenkgespräch und einem gemeinsamen Austausch ein.