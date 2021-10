von bma

Bad Säckingen (bam) Die vakante Pfarrstelle und Informationen über das vielfältige Engagement des Kirchengemeinderats sowie der zahlreichen Ehrenamtlichen prägten die Gemeindeversammlung 2021, die nach dem Reformationstagsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen stattfand.

Zuerst aber wurde mit Karl-Heinz Häußler ein neuer Vorsitzender der Gemeindeversammlung gewählt. Er folgte auf Ingrid Bär, die seit zehn Jahren im Amt war. Sie wird nun für ein weiteres Jahr das Amt seiner Stellvertreterin übernehmen.

Diakonin Christiane Vogel, die seit September die Vakanzvertretung für den in den Ruhestand verabschiedeten Pfarrer Winfried Oelschlegel übernommen hat, lobte in ihrer Ansprache den Kirchengemeinderat und alle, die sich in besonderer Weise für die Gemeinde engagieren. Unterstützung kommt von den zahlreichen Prädikanten, Pfarrer aus der Umgebung helfen mit. Auch Ruhestandspfarrer Oelschlegel unterstützt. „Aber“, erläuterte Dekanin Vogel und bat die Gemeinde um Verständnis, „sobald die Pfarrstelle besetzt ist, darf der Pfarrer im Ruhestand nicht mehr tätig werden.“ Schließlich muss der neue Stelleninhaber eine echte Chance zum Neuanfang haben. Bislang ist aber noch kein neuer Pfarrer in Sicht. Mit 3100 Mitgliedern gehört die evangelische Kirchengemeinde Bad Säckingen zu den größeren Gemeinden, erklärt Kirchengemeinderat Roland Hoos, umso wichtiger sei eine zügige Besetzung der vakanten Pfarrstelle.

Die anschließenden Berichte aus dem Kirchgemeinderat zeigen, dass vielfältige Aufgaben anliegen: Das Pfarrhaus muss renoviert werden, insbesondere das Dach ist marode und muss neu gedeckt werden. Da kommt ein Einnahmenüberschuss im letzten Jahr zupass, um diese und weitere anstehende Ausgaben zu bewältigen. Im Kindergarten Arche Noah bedarf die Heizungsanlage einer Überprüfung. Baumfällungen und Winterdienst müssen bezahlt werden. Der Christian Heinrich Zeller Schulkindergarten benötigt dringend eine neue FSJ-Kraft.

„Diakonisches Handeln, das ist weitergeben, was wir von Gott empfangen haben“, so Kirchengemeinderätin Regina Kieffer und fasst zusammen, welche Angebote für lebendiges Gemeindeleben sich in der Bad Säckinger Kirchengemeinde finden. Sei es der Geburtstagsbesuchskreis, der gegenwärtig neue Mitglieder sucht oder der Altenclub, der seit September wieder jeden ersten Donnerstag im Monat zu Treffen einlädt. Für Kinder gibt es jeden zweiten Sonntag im Monat parallel zum Gemeindegottesdienst einen Kindergottesdienst. Gruppenangebote für Jugendliche finden ab den Herbstferien wieder regelmäßig in den so genannten Schoko-Gruppen (Schon-Konformierte) statt. Hinzu kommen musikalische Angebote wie Kirchenchor und Posaunenchor. Zudem sollen in Zukunft alle Neuzugezogenen zu einem lockeren Treffen eingeladen werden, wo sie die Gemeinde kennenlernen können. Das erste Treffen ist am 18. November um 19 Uhr.