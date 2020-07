von Harald Schwarz

Die Favoriten der nachgefragten Hilfeleistungen des in Wallbach ansässigen Vereins Nachbarn für Nachbarn Bad Säckingen-Wallbach waren Hausbetreuung, Krankenhausfahrten und Gartenpflege. Dies ging aus dem Bericht von Fred Rünzi, dem Leiter der Kontaktstelle bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag hervor. Diese Tätigkeiten sind nur ein Ausschnitt aus der „Wallbacher Nachbarschaftshilfe für Jung und Alt“.

Arztbesuche, Behördengänge, Einkäufe, Spaziergänge, Schriftverkehr, Computerprobleme sind einige weitere Angebote beispielgebender Wallbacher Nachbarschaftshilfe. Eine Hilfe, welche in ihrem Konzept schon früher in Dörfern üblich war. Die Hauptversammlung muss als „außerordentlich“ angesehen werden, da diese wegen der Corona-Epidemie zwar verspätet, aber innerhalb des ersten Halbjahres stattfinden muss. So steht es in der Satzung.

Der Verein Nachbarn für Nachbarn Bad Säckingen-Wallbach wurde 2016 gegründet. Mit Hilfe des Vereines sollen in Wallbach lebende, hilfsbedürftige Personen in Verrichtungen des täglichen Lebens unterstützt werden. Vorsitzender ist Klaus-Konrad Umbreit, Telefon 07761/1850. Weitere Informationen gibt es unter www.nfn-wallbach.de Das Angebot Hilfe in besonderen Lebenslagen, Betreuungsdienst bei Arztbesuchen und Behördengängen, bei Einkäufen, Spaziergängen und Friedhofsbesuchen, Hilfe beim Schriftverkehr, bei Computer-/Internetproblemen, Hilfe im Haushalt, Kinderbetreuung, Haustierbetreuung, Haus-/Wohnungsbetreuung bei längerer Abwesenheit, Hilfe bei Gartenarbeiten und Kehrwoche, handwerkliche Unterstützung bei kleineren Reparaturen. Weitere Einsatzbereiche auf Anfrage.

Das Resümee des Berichtes von Klaus-Konrad Umbreit zeigt ein Vereinsjahr 2019 auf, welches in ruhigen Bahnen ohne besondere Vorkommnisse verlief. Die Mitgliederzahl reduzierte sich von 36 auf 33, die Anzahl der Helferinnen und Helfer von 21 auf 18. „Diese Entwicklung ist zwar nicht unbedingt tragisch, dennoch wäre es wichtig, neue Helferinnen und Helfer dazu zu gewinnen“, sagte Klaus-Konrad Umbreit.

Erfreulich sei die Entwicklung der Einsatzstunden gewesen, über die Kontaktstellenleiter Fred Rünzi berichtete: Insgesamt 102 Einsatzstunden war das summierte Ergebnis. Kassierer Paul Merkert erklärte, dass der Verein, der sich im Wesentlichen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert, grundsätzlich auf soliden Beinen steht. Die Kassenprüfer bescheinigten, dass alles ordentlich bei der Kassenführung gemacht wurde. Die Entlastung des Vorstandes verlief zügig und einstimmig.

Die anschließenden Wahlen bargen keine Überraschungen. Entsprechend den Vorschlägen wurden allesamt einstimmig von den Mitgliedern gewählt: Klaus-Konrad Umbreit als Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Dieter Troppmann. Paul Merkert führt weiterhin die Kasse. Der erweiterte Vorstand (Beisitzer) besteht aus Gabriele Umbreit (Schriftführerin), Fred Rünzi (Geschäftsführer der Kontaktstelle), Waltraud Wunderle (Vertreterin der katholischen Kirche) und Brigitte Jochim als weitere Beisitzerin. Die Kassenprüfung erfolgt durch Heike Bechler und Wolfgang Wenk.

Nützliche Informationen lieferte den Vereinsmitgliedern Dieter Troppmann. Er sensibilisierte die Helfer für die Themen Enkeltrick, generelle Betrugsmaschen und Haustürgeschäfte, bei denen vor allem Senioren in den Fokus von Kriminellen rücken. Ortsvorsteher Fred Thelen dankte den Anwesenden: „Es ist gut, dass es diesen Verein gibt. Macht weiter so.“