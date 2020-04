Ein 24 Jahre alter Traktorfahrer ist am späten Dienstagnachmittag auf einem Waldweg am Eggberg tödlich verunglückt. Das teilte jetzt die Polizei mit. Der junge Mann wurde am späten Nachmittag unterhalb des Eggbergbeckens auf einem Waldweg von einem Mountainbikefahrer gefunden. Der Traktor war auf die Seite gestürzt, der 24-Jährige lag eingeklemmt unter einem Hinterreifen. Er war nicht mehr ansprechbar, so Polizeisprecher Mathias Albicker. Der Mountaibikefahrer verständigte über Notruf sofort die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Warum kippte der Traktor um? Darauf können sich derzeit weder Polizei noch Feuerwehr einen Reim machen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Willaringen, Rickenbach und Herrischried. Der Alarm um etwa 17 Uhr lautete: Mann unter Traktor eingeklemmt. Es wurde laut Abteilungskommandant Philipp Montsko (Willaringen) Technische Hilfeleistung 2 angefordert. Das sei im Bereich Hotzenwald in der Regel die zweithöchste Alarmierung, erklärte Rickenbachs Gesamtkommandant Tobias Ücker. Darüberliegende Alarmierungsstufen beträfen beispielsweise Zug- oder Flugzeugunfälle.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr trafen an der Kreisstraße zwischen Egg und Bad Säckingen auf den Mountainbiker. Der hatte dort an der Abzweigung auf die Einsatzkräfte gewartet, um sie schnell zum Unfallort zu führen, berichtete Abteilungskommandant Philipp Montsko, der den Einsatz leitete. Der Waldweg biegt etwa südöstlich des Eggbergbeckens von der Kreisstraße ab und führt von dort nach Rippolingen.

Der Traktor war an einer Wegkreuzung auf die linke Seite gekippt, beschreibt Montsko die Situation, der junge Mann lag unter dem linken Hinterrad. Damit keine unnötige Zeit verstreicht, hoben fünf oder sechs Feuerwehrmänner den Traktor an, damit der Verunglückte schnell geborgen werden konnte, berichtete Abteilungskommandant Montsko. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus, bei dem der Traktor ohne Fremdbeteiligung umkippte, wobei der Fahrer die tödlichen Verletzungen erlitt. Warum der ältere Traktor ohne Kabine an einer Wegkreuzung umkippte, sei noch unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Mathias Albicker. Es werde auch der Zustand des Waldweges untersucht, ebenso sei der Traktor beschlagnahmt worden. Laut Feuerwehr sei der Weg an dieser Stelle leicht abschüssig. Der reine Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro.