Bad Säckingen vor 2 Stunden

Nach Streit vom Auto angefahren

Auf einem Parkplatz in Stein fuhr ein Autofahrer am Samstag Abend einen Mann an und verletzte ihn. Dem Vorfall war ein Disput vorausgegangen. Die Umstände sind unklar, weshalb die Polizei Augenzeugen sucht.