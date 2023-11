Der öffentliche Nahverkehr zwischen Bad Säckingen und den nördlichen Ortsteilen wird jetzt verbessert. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Montag beschlossen, für Rippolingen und Harpolingen einen Bürgerbus anzuschaffen. Der Beschluss war nicht einstimmig, es gab vier Gegenstimmen und eine Enthaltung. Widerstand gegen die Anschaffung kam vor allem aus der CDU.

Murg Murg hat einen neuen Bürgerbus Das könnte Sie auch interessieren

Dem Gemeinderat lagen mehrere Varianten zur Entscheidung vor: Von der Möglichkeit des Fahrzeugkaufs (Verbrenner oder E-Bus), über die Einrichtung eines Linientaxis der SBG, bis hin zur Nutzung eines Mietfahrzeuges oder eines Kleinbusses der Stadtgärtnerei. Nach kurzer Diskussion beschloss der Gemeinderat mehrheitlich den Kauf eines Kleinbusses. Das Verbrennerfahrzeug kostet laut Christian Heinemann von der Stadtverwaltung zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Ein Zuschuss der L-Bank in Höhe von 40.000 Euro sei zugesagt, so Heinemann. Es handelt sich um ein sogenanntes Niederflurfahrzeug, es hat also einen behindertengerechten Zugang. Die Variante eines E-Fahrzeuges schied wegen Kosten von 160.000 bis 180.000 Euro aus.

Bürgerbus – plötzliches Ende eines ewigen Themas

Das Thema Bürgerbus wird schon seit dem Jahr 2019 diskutiert. Die Initiative kam aus Rippolingen und Harpolingen, besonders weil am Freitag- und Samstagabend zwischen der Stadt und den beiden Stadtteilen nur wenige Linienbusse verkehren. Nach dieser langjährigen Diskussion ging es am Montagabend aber plötzlich ganz schnell. Dass sich der Gemeinderat da unerwartet für den Kauf eines Kleinbusses entschied, liegt auch am Zuschuss, dessen Bewilligungszeitraum am 10. Dezember endet.

„Die Zeit drängt“ – Ortschaftsrätin Karin Butz-Laule mahnt den Gemeinderat beim Thema Bürgerbus zur Eile | Bild: Susanne Eschbach

Das war aber nicht das einzige: Hinzu kam, dass die beiden Ortschaftsräte Druck machten und sich zuvor in eigenen Sitzungen für die Kaufvariante ausgesprochen hatten. Die Vertreter der Ortschaftsräte Harpolingen und Rippolingen, Ortsvorsteher Torsten Weimer und Ortschaftsrätin Karin Butz-Laule, mahnten im Gemeinderat zur Eile. Beide verwiesen auf den Beschluss ihrer Gremien für den Kauf Busses, für den ein bewilligter Förderantrag vorliegt. „Doch die Zeit drängt“, betonte Karin Butz-Laule, denn die Bewilligung laufe demnächst aus. Bürgermeister Alexander Guhl nannte das Votum der beiden Ortschaftsräte ein „wichtiges und deutliches Signal“.

„Die Ortschaftsräte haben das einstimmig beschlossen“ – Ruth Cremer-Rickens Plädoyer, dem Votum zu folgen | Bild: SK

Ruth Cremer-Ricken: Plädoyer für den Bürgerbus

Auch Ruth Cremer-Ricken, Fraktionssprecherin der Grünen, drückte am Montag nochmal aufs Gas. Nach vier Jahren der Diskussion fand sie es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Entgegen dem Vorschlag von CDU-Fraktionssprecher Michael Maier wollte sie das Thema nicht weiter verschieben und plädierte eindringlich für den Kauf des von den Ortschaftsräten geforderten Fahrzeuges. „Die Ortschaftsräte haben das einstimmig beschlossen“, sagte sie. Zudem stünden die ehrenamtlichen Fahrer für die Betrieb des Busses bereit. Auch SPD-Stadträtin Juliane Brenke aus Harpolingen wollte nicht länger abwarten: „Ich will, dass wir jetzt abstimmen.“