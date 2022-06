von Susanne Eschbach

Wenn sich von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Juni, auf dem Münsterplatz die Buden für Gäste öffnen, sind drei Jahre seit dem jüngsten Brückenfest in Bad Säckingen vergangen. Die Geschichte des Bad Säckinger Straßenfestes ist lang und vielfältig. Altbürgermeister Günther Nufer war zu Beginn der 1970er Jahre erst kurze Zeit im Amt, als er sich mit seinem damaligen Amtskollegen aus der Schweiz auf ein verbindendes, grenzüberschreitendes Fest geeinigt hatte.

Zwei Tage lang darf während des Brückenfestes auf dem Münsterplatz gefeiert, gelacht und genossen werden. Bild: Archiv/Sigrid Schneider

Gefeiert wurde damals auf der Holzbrücke, wo in einer langen Reihe Tische und Bänke aufgestellt und von Vereinen aus Deutschland und der Schweiz bewirtet worden sind. Daher stammt der Name „Brückenfest“. Längst hat sich das Brückenfest in die Innenstadt verlagert und auch die Vereine aus der Schweiz sind seit einigen Jahren nicht mehr dabei. Seit dieser Zeit findet das Brückenfest in Bad Säckingen nur noch alle zwei Jahre statt.

Straßensperrung für das Fest Das Brückenfest ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden der gesamte Münsterplatz, die ­Münsternordseite sowie der Rathausplatz für den Autoverkehr gesperrt bleiben.

2019 wurde das jüngste Brückenfest gefeiert. 2021 fiel es der Pandemie zum Opfer. Doch dann stand bald fest: 2022 wird es wieder ein Brückenfest geben. In einer Gemeinschaftsarbeit haben jetzt die Stadt Bad Säckingen und der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen ein zweitägiges Programm mit Musik und Unterhaltung auf die Beine gestellt.

Pizza, Gegrilltes und mehr bieten die Vereine beim Brückenfest, hier der Freundeskreis Santeramo im Jahr 2019. | Bild: Sigrid Schneider

Doch im Mittelpunkt des Festes stehen die Vereine, die ihren Gästen in verschiedenen Buden auf dem Münsterplatz mit abwechslungsreichen Speisen und Getränken zwei schöne Tage bieten möchten.

Nach der Eröffnung am Freitagabend gehört die Bühne traditionell der Band 7Sins. Das Repertoire der fünf Musiker umfasst unter anderem Lieder von Donna Summer, Tina Turner, Bruno Mars, Pink, Toto, Robbie Williams und Amy Winehouse. Sängerin Verena Wagner glänzt mit einer außergewöhnlichen und voluminösen Stimme.

„7sins“ am Open-Air auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen. Bild: Peter Schütz

Die Band 7Sins besteht aus Fabian Brugger an der Gitarre, Jürgen Bäumle an den Keyboards, Oliver Fabro am Bass und Jonathan Freitag am Schlagzeug. die Band Route 66 übernimmt am Samstagabend die musikalische Unterhaltung. Die sechs Mann starke Rock-Pop-Band mit langjähriger Bühnenerfahrung aus dem Raum Freiburg kommt mit Rock- und Pop-Klassikern der 1960er bis 1990er Jahre im Gepäck an den Hochrhein.

Der Festsonntag steht dann ganz im Zeichen der Familien. Bereits um 11 Uhr gibt es Blasmusik zum Frühschoppen. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. „Auch das diesjährige Brückenfest ist wieder klimaneutral“, freut sich die Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen. „Die durch das Fest entstehenden Emissionen werden mit einem Projekt abgegolten“, verspricht sie. Aus diesem Grund wird der Verein Pro Bad Säckingen das Solardach am Skater-Park in Obersäckingen unterstützen.