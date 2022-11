von Susanne Eschbach

Schotter, Kohle, Kies oder Zaster. Beim Radsportverein Wallbach dreht sich alles um den schnöden Mammon. Aber das gilt nur für die Theaterbühne. Nach drei Jahren öffnet sich wieder der Vorhang in der Wallbacher Flößerhalle. Die Laienspieler des RSV präsentieren am Samstag, 12. um 20 Uhr und Sonntag, 13. November, um 19 Uhr den Schwank „Kohle, Moos und Mäuse“.

Am Samstag, findet um 13.30 Uhr noch eine zusätzliche Kindervorstellung zum ermäßigten Eintrittspreis für die Erwachsenen statt. Die Karten können ab sofort telefonisch unter 07761/4188 in der Zeit von 17 bis 20 Uhr reserviert werden.

Die Geschichte: Albert und Otto haben eine schwere Nacht hinter sich, denn sie wollten in einem nächtlich durchgeführten Wettpflügen die Stärke ihrer Traktoren messen. Am anderen Morgen plagt Albert nicht nur sein schwerer Kopf, sondern auch sein Sohn Michel. Denn Einfältigkeit scheint wieder einmal keine Grenzen zu kennen. So beschließen Albert und seine Frau eine seit längerem geplante Heiltherapie für Sohn Michel in die Wege zu leiten. Der verschlagene Viehhändler Erich soll Michel der dubiosen Lolita zuführen, die aus dem Jungen einen richtigen Mann machen soll. Welche Verwicklungen hier zustande kommen und was es mit Richard Reichmann und den Nachbarn Otto, Resi und Leni auf sich hat, wird sich in den Aufführungen zeigen.

Unter der bewährten Regie von Peter Thomann stehen in diesem Jahr wieder die bewährten Schauspieler Nina Thomann, Christina Scholz, Jürgen Waßmer, Yvonne Thomann, Iris Ohlsen, Erwin Schabert, Heidi Strittmatter, Petra Bröcker, Georg Rind und Karl Thomann auf der Theaterbühne.

Eintrittskarten: Die Tickets für das RSV-Theater kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Für die Kindervorstellung am Samstag, 12. November um 13.30 Uhr, haben die Kinder freien Eintritt. Die Erwachsenen zahlen in dieser Vorstellung 5 Euro.