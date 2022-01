Der Stadtverband der Sozialdemokraten findet die Teilnahme des CDU-Stadtratskollegen Franz Isele an Corona-Demos „verwerflich“. Gleichzeitig lobt die SPD die schnelle Trennung der CDU von dem umstrittenen Gemeinderat.

In der Bad Säckinger SPD hat es „große Irritation“ hervorgerufen, dass sich CDU- Stadtratskollege Franz Isele am vergangenen Montag den sogenannten „Corona-Spaziergängern“ angeschlossen hat, anstatt an der Gemeinderatssitzung