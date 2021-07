Bad Säckingen vor 4 Stunden

Nach den Aggressionen nach EM-Spiel in Bad Säckingen: Wie sich die Polizei auf das Halbfinale heute Abend vorbereitet

Die italienische Mannschaft zog am Freitag ins Halbfinale. In Bad Säckingen freuten sich die Fans, doch in der Folge kam es laut Polizei zu Problemen und sogar zu einer Verletzung eines Polizeibeamten. Heute nach dem Spiel Italien gegen Spanien soll es aber anders laufen, so der Plan der Polizei.