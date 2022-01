von Gabriele Rasenberger

„Hast du einen Schatz, geh‘ ins Café Stratz“ – An diesen Werbespruch können sich laut Günter Stratz noch viele Senioren gut erinnern. Es zeigt auch, wie bekannt Stratz ist, der heute 85 Jahre alt wird.

Dabei hat alles gar nicht so rosig angefangen. Die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte Günter Stratz in Freiburg. Sein Vater fiel im Krieg. 1943 wurde das Haus, in dem die Familie wohnte, von Bomben zerstört. Da die Familie nirgends unterkam, musste die Mutter schließlich in der Waschküche eine Wohnmöglichkeit einrichten. Nach dem Krieg kam Stratz mit sieben Jahren für jeweils drei bis vier Monate an die verschiedensten Orte unter anderem auch nach Rickenbach und Obersäckingen. Länger war er dann in Ravensburg, über fünf Jahre.

Hier erlernte er 1951 das Handwerk des Bäckers und drei Jahre später des Konditors. Es war pragmatisches Denken, das ihn für diesen Beruf begeisterte, wie er heut sagt: „Es war mir wichtig, etwas zum Essen zu haben.“ Gleichzeitig boten ihm die Berufe die Möglichkeit, nach der Ausbildung erst einmal auf Wanderschaft, auf die Walz, zu gehen. So war Stratz ab 1957 fünf Jahre lang in ganz Deutschland und in Basel unterwegs.

1963 heiratete er und eröffnete im September desselben Jahres das „Café Stratz“ in der Trompeterstadt, in dem sich heute das Restaurant Fridolin befindet. Es war „das erste Café, wenn man aus der Schweiz kommt“, so Stratz, denn es war das nächste an der Brücke. Doch auch hier waren die Anfänge nicht leicht, zumal damals in der Schweiz noch das Brot subventioniert wurde. Doch als Konditor machte er damals auch Eis, Pralinen, zum Jahreswechsel Glücksbringer aus Marzipan – das alles „war damals der Renner.“ 1964 übernahm Stratz auch das Teehaus im Schlosspark dazu, eine Institution, zu der er viele Geschichten erzählen kann. Unter anderem habe er spezielle Sicherheitsschuhe entwickelt und auch verkauft, weil sich seine jungen Angestellten im Kies vor dem Teehaus immer wieder die Füße verletzten. 1987 wurde die Konditorei dann wegen Personalmangel verpachtet. Das Teehaus blieb als Saisonbetrieb noch bis 2002 in der Hand der Familie. Anschließend ging der Jubilar in Rente. Doch das Arbeitsleben ist nicht alles. Als Stratz 1976 einen Bandscheibenvorfall auskurierte, überlegte er, wie er künftig besser vorbeugen könnte. Sein Chiropraktiker gab ihm den Rat, sich mehr zu bewegen, etwa zu tanzen. Da Günter Stratz in seiner Jugend ein begeisterter Tänzer gewesen war, nahm er diesen Tipp gerne auf. Er nahm in der Folge an Tanzturnieren teil, wurde zweimal deutscher Meister und einmal Vizemeister in seiner Altersklasse. Auch Gleitschirmflieger war er früher.

Nach der Rente fing er mit seiner Lebensgefährtin, mit der er seit 40 Jahren zusammen ist, das Reisen an. Das Paar hat 43 Länder bereist, und inzwischen alle Kontinente gesehen. Bis heute bleibt der Jubilar höchst aktiv, hält sich mit Fahrradfahren fit und singt in einem Chor, früher sogar in mehreren.