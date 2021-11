von Gabriele Rasenberger

Goldene Hochzeit feiern Eberhard (69 Jahre) und Maria Sutter, geborene Tauriella, (71 Jahre) am Freitag, 19. November. Beide sind noch so verliebt wie in der ersten Zeit und Eberhard Sutter versichert, dass er seine Ehefrau sofort wieder heiraten würde. Drei Jahre vor der Hochzeit lernten sie sich bei der Arbeit kennen. Eberhard Sutter war bei Brennet Weber und Maria Tauriella Einzieherin, zog also Spulen ein. Da sie noch kein Deutsch konnte, verständigten sich die Beiden eben mit Handzeichen. Weil Maria keine Deutsche war, mussten beide um ihre Liebe kämpfen.

Nach der Trauung wohnten sie zunächst in Beuggen, dann hatten sie eine Betriebswohnung in Brennet und seit vielen Jahren wohnt das Paar nun in Säckingen. Sie waren getrennt, als er zur Bundeswehr musste. Als Geheimnis ihrer Liebe nennen sie, dass sie alles teilen. Sie machten vor etwa 25 Jahren mit dem Roller eine Reise nach Pisa und zurück. 2006 ging es von Herten aus mit einem Ultraleichtflugzeug nach Italien und zurück. Mit diesem Flugzeug baute er einen Nebenerwerb auf und machte Luftaufnahmen für die verschiedenen Tageszeitungen. Der Tag wird mit Sohn, Schwiegertochter und Enkel gefeiert.