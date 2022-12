Ein ganz normaler Samstagmittag im Schmidts Markt in Bad Säckingen. Die Kundinnen und Kunden erledigen ihre Einkäufe und plötzlich fängt ein Mann an zu singen, eine Frau steigt mit ein und plötzlich wird im Hauptgang des Supermarktes eine Szene des Musicals Tommy Taylors Traumfabrik aufgeführt. Eine solche Aktion nennt man Flashmob. Und das Gloria-Theater in Bad Säckingen ist bekannt dafür durch diese einzigartigen Aktionen auch außerhalb ihre Theaterwände auf sich aufmerksam zu machen.

Und so sieht der Flashmob aus:

„Ein Flashmob ist für uns die Königsdisziplin“, erläutert Musical-Komponist Jochen Frank Schmidt, „ auf der Bühne zu spielen, das kann jeder. Aber ganz ohne Mikrofone, ohne Kostüme und mitten in der Öffentlichkeit die Menschen um einen herum zu begeistern, das ist schon nochmal etwas ganz anderes.“ Mit viel Applaus wurden die Schauspielerinnen und Schauspieler des Gloria-Theaters an diesem Samstagnachmittag im gefeiert.