von sk

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Dienstagabend in Bad Säckingen einen Mitarbeiter eines Drogeriemarktes verletzt. Gegen 17.30 Uhr hatte der Alarm am Ausgang ausgelöst, als ein 23-jähriger Mann das Geschäft verließ. Dieser flüchtete, verfolgt von drei Mitarbeitern des Geschäftes. Diesen gelang es, den Tatverdächtigen einzuholen und festzuhalten. Der wehrte sich und verletzte einen Mitarbeiter leicht. Das mutmaßliche Diebesgut konnte auf dem Fluchtweg aufgefunden werden. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss.