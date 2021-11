von sk

Am Freitag, 29. Oktober, gegen 18.45 Uhr, hat ein Ladendetektiv in Bad Säckingen einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 21-jährige Tatverdächtige soll sich gewaltsam losgerissen haben und geflüchtet sein. Dabei wurde er vom Ladendetektiv verfolgt. Dieser konnte beobachten, wie der Tatverdächtige Kontakt zu zwei anderen Personen hatte, die jedoch noch vor Eintreffen der Polizei getrennte Wege gingen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen kam kein Diebesgut zu Tage. Im Rahmen der Suche nach den Kontaktpersonen konnte ein 19-jähriger Mann von einer zivilen Streife angetroffen werden, auf den eine Personenbeschreibung zutraf. Als sich diese als Polizei zu erkennen gab, flüchtete der Mann. Er konnte von einem Polizisten eingeholt und festgehalten werden. Dabei soll der Mann den Polizeibeamten attackiert haben, der sich dadurch leicht am Knie verletzte. Mutmaßliches Diebesgut konnte auch bei ihm nicht aufgefunden werden. Die Auswertung der Videoüberwachung des betroffenen Geschäftes steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.