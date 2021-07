von sk

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat im Internet ein gestohlenes Fahrrad zum Verkauf angeboten und wurde so von der Polizei ermittelt. Das Trekkingrad war am 24. Juni war vor einer Schule in Bad Säckingen verschlossen abgestellt und entwendet worden. Die geschädigte Familie entdeckte es nur wenige Tage später im Angebot einer Verkaufsplattform im Internet wieder. Sie verabredete sich mit dem Anbieter und konnte bei dem Treffen ihr Fahrrad wieder an sich nehmen. Ermittlungen der Polizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen, einem 16-jährigen Jugendlichen. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden zwei Mountainbikes der Hersteller Scott und Bergsteiger beschlagnahmt. Der Tatverdächtige räumte ein, diese zwei und noch ein Ghost-Mountainbike beim Bahnhof etwa Mitte Juni auch gestohlen zu haben. Das Ghost-Rad blieb verschwunden. Die Eigentümer dieser Räder sind der Polizei bislang nicht bekannt und werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) zu melden.