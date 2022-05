„Trotz der langen musikalischen Pausen haben wir auch in diesem Jahr das Beste aus der Situation gemacht. Ich möchte mich für Euer Durchhaltevermögen und Eure Treue zum Verein bedanken – Ihr seid einfach die Besten.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende Michael Roth die Hauptversammlung des Musikvereins Wallbach.

Beinahe alle Aktivmitglieder und Ortsvorsteher Fred Thelen waren gekommen, um zu hören, was im vergangenen Jahr gewesen ist und was der Verein, der aus dem Dorfleben nicht wegzudenken ist, in den kommenden Monaten vor hat.

Acht neue Mitglieder

Wie der Vorsitzende Michael Roth erklärte, konnte die Aktivkapelle, nach einer sehr langen Durststrecke im Juni 2021 seinen Probebetrieb in der Flößerhalle wieder aufnehmen, der den 37 Aktiven riesigen Spaß gemacht hat. Unter ihnen befanden die am 27. Juli 2021 neu aufgenommenen acht Mitglieder: Marina Bartsch, Paulina Lewe, Laura Thomann, Carolin Brunner, Lisa-Marie Theiler, Julius Meier, Magdalena Böhm und Liam Deklerski. Das merkte man dann beim Jubiläum 30 Jahre Müllmuseum Wallbach im August, welches der Musikverein musikalisch abrunden konnte. Das Jahreskonzert, auf das besonders geprobt wurde, musste allerdings coronabedingt wieder abgesagt werden. Unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen hat eine kleine Abordnung am Heiligabend das Krippenspiel auf dem Schulhof begleitet. Auch zur Einweihung des Flößerplatzes spielte der Musikverein. Am 1. Mai marschierten die Musiker durch Wallbach und wanderten dann nach Schwörstadt.

Neben einem Ausflug stehen im Sommer wieder einige Auftritte auf dem Programm, etwa in Hochsal, Schwörstadt und beim Jubiläums-Dorffest in Wallbach. Auch das Jahreskonzert steht im Kalender.

Der Musikverein Wallbach hat 37 Aktivmitglieder. Unter den 23 Ehrenmitgliedern sind zwölf aktiv. Zusätzlich hat der Verein 23 Passivmitglieder. Den Vorstand bilden Michael Roth und Philipp Brunner. Kassierer ist Michael Indlekofer, Schriftführerin ist Nicole Roth. Dirigent ist Andreas Weber, Jugendleiterin ist Karina Thomann, Heinz Thomann leitet das Projekt-Orchester.