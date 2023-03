Der Musikverein Obersäckingen ist ein altehrwürdiger Verein mit vielen jungen Mitgliedern. Und er ist während der Corona-Zeit sogar gewachsen.

Um ihre Zukunft braucht sich die Kapelle keine Sorgen zu machen, denn den 27 Aktiven stehen 21 Nachwuchsspieler im Jugendorchester gegenüber. Vor diesem Hintergrund zog der Vorsitzende Wolfgang Baier in der Hauptversammlung am Freitagabend eine positive Bilanz. Er dankte allen Mitgliedern und betonte, dass dieser Erfolg nicht von ungefähr komme. Besonderen Verdienst daran habe Gabi Behringer, die Dirigentin beider Orchester: „Sie arbeitet mit Herzblut, sodass wir entgegen dem allgemeinen Trend während der Corona-Zeit sogar zehn Mitglieder gewonnen haben.“

Musiker bleiben Verein treu

Trotz strenger Restriktionen musste beim Musikverein Obersäckingen keine Probe ausfallen. Erst hielt die Dirigentin online Kontakt zu ihren Schülern, dann durften sich sieben Spieler im Probelokal versammeln, wobei sie ständig lüfteten und sogar Kohlendioxid-Messungen vornahmen. Schließlich wurde die Schiebetür geöffnet und in dem L-förmigen Raum mit 15 Musikern „übers Eck“ geprobt. „Es ist eine tolle Leistung, dass alle Spieler die Maßnahmen mitgetragen haben und dem Verein treu geblieben sind“, lobte Gabi Behringer. Der Vorsitzende dankte auch den jungen Spielern für ihre Leistungsbereitschaft. Acht von ihnen bereiten sich derzeit auf das Leistungsabzeichen in Bronze vor, und fünf haben die Prüfung bestanden, nämlich Rocko Beeckmann, Luca Ciarmiello, Maximilian Mutter, Robin Sutter und Till Thümmler.

Rückblick mit Höhepunkten

Der Rückblick von Schriftführerin Melanie Baier zeigte, dass sich das Vereinsleben im vergangenen Jahr normalisiert hatte: Ein Höhepunkt war das Bezirksmusikfest im Juli in Schwörstadt, an dem beide Orchester auftraten. Im November fand die „Nacht der Musik“ in Görwihl statt. Die Obersäckinger waren mit einem Projektorchester vertreten, in dem sich ältere Jugendliche und jüngere Aktive zusammengeschlossen hatten, und unter dem Titel „Ohren auf“ spielten Musiker aus fünf regionalen Vereinen in der Görwihler Kirche. „Es ist schön, auch einmal aus Obersäckingen herauszukommen, und das werden wir beibehalten“, so die Schriftführerin. Ihre Verbundenheit mit dem Ort zeigte die Kapelle durch die Teilnahme am Schulplatzfest. Der Tradition verpflichtet, begleitete die Kapelle religiöse Anlässe wie die Erstkommunion, den Martinsumzug und die Prozession. Ein schönes Erlebnis war das weihnachtliche Turmblasen und die Untermalung des Heilig-Abend-Gottesdienstes in der verdunkelten Kirche. Die Geselligkeit wurde durch eine Filmvorführung samt Übernachtung im Probelokal und die fasnächtliche Tour durch das Dorf gepflegt.