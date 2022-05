von Hans-Walter Mark

Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentierte sich ein gut aufgelegter Harpolinger Musikverein beim Kirchenkonzert in der St. Martinskirche in Obersäckingen. Die Spielfreude zeigte eindrucksvoll, dass sich die Musiker nach langer Zeit ohne öffentliche Auftritte, darauf freuten, gemeinsam vor Publikum musizieren zu dürfen. Dirigent Andreas Seitz hatte eine Programmfolge zusammengestellt, die es den Zuhörern erlaubte, zur Ruhe zu kommen und sich an der Musik zu erfreuen.

Mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Kirchenkonzert unter Leitung von Andreas Seitz am Muttertag, erfreute das Harpolinger Blasorchester die zahlreichen Besucher. Das Bild zeigt Beate Sibold (links) und Katharina Bächle an der Klarinette. | Bild: Walter Oechslein

Dem sakralen Kirchenraum entsprechend, eröffnete das Orchester die morgendliche Konzertstunde mit der Komposition „Prayer and Jubilation“ (Gebet und Jubelfeier) von James L. Hosay. Bei der Ouvertüre König David beschrieben die Akteure auf der Bühne in musikalischen Bildern das Leben des großen Königs von Israel. Tim Saller spielte die Solotrompete mit großem Einfühlungsvermögen in die charakterlichen Eigenheiten des Königs.

„Schön ist der Morgen, ganz neu geboren, schenkt er den Tag. Nimm ihn und freu dich, danke und denke, wieder kommt für mich ein neuer Tag“, lautet die erste Strophe des als Danksagungslied für Kinder komponierten Liedes „Morning has broken“ von Pavel Stanek Mit diesem Welterfolg und mit einer Rose nach dem Konzert gratulierten die Blasmusiker auf eindrucksvolle Weise den anwesenden Müttern zu ihrem Festtag.

Christina Scholz mit einem kraftvollen Gesangssolo. | Bild: Walter Oechslein

In dem bunten Melodienstrauß, den das Orchester servierte gehörte „Reflessi“ von Michele Netti zu einer eher klangvollen und ruhigen Melodie, die in verschiedenen Instrumentengruppen immer wieder erscheint.

Neben „Nessun Dorma“ von Giacomo Puccini, einem berühmten und bekannten Titel aus Puccinis beliebter Oper Turandot sowie der Lady Gaga Fuge von Stefani Germanotta und Nadir Khayat, entführte das Orchester die Zuhörer in den Bereich der Pop- und Filmmusik. Dazu zählte „Gabriella‘s Song“ von Stefan Nilsson, ein berührendes und kraftvollen Lied über Freiheit, Selbstbestimmung und Lebensglück. Den Solopart übernahm Christina Scholz, die mit ihrem gewaltigen Stimmvolumen begeisterte. Wie gewohnt unterhaltsam, führte Stefan Malzacher durch das Programm.

Am Schluss des Programms dankte das Publikum dem Blasorchester mit viel Beifall für ein Konzert das berührte und einfach Freude machte zuzuhören.