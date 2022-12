Um möglichst vielen Senioren den Genuss eines Weihnachtskonzerts geben zu können, spielt die Musikschule Bad Säckingen in diesem Jahr wieder ein Konzert, das live im Internet übertragen wird und somit nicht nur in den Altenheimen der Region sondern auch von jedermann zu Hause verfolgt werden kann.

Konzert am 15. Dezember um 17 Uhr

Am Donnerstag, 15. Dezember, um 17 Uhr wird das Konzert auf YouTube übertragen. „Dieses weihnachtliche Konzert wird speziell auf die ältere Generation zugeschnitten sein und wir hoffen, damit vielen älteren Menschen in den Seniorenheimen unseres Zweckverbands eine Freude machen zu können. Normalerweise haben wir mehrere Konzerte im Jahr in Senioreneinrichtungen gespielt. So kommen die Menschen in den Genuss von Livemusik und erfreuen sich an den musizierenden Kindern“, erklärt der Leiter der Musikschule Manuel Wagner.

Bild: Manuel Wagner

Die Schülerinnen und Schüler sammeln bei diesen Auftritten wertvolle Erfahrungen vor einem wohlwollenden Publikum. „Leider konnten wir diese Tradition aufgrund anhaltender strengen Test- und Maskenvorgaben noch nicht wieder aufnehmen. Da wir während der Pandemie sehr engagiert im Bereich Online Unterricht und Streaming waren, haben wir uns entschieden, gerade zu Weihnachten unsere Erfahrung zu nutzen“, so Wagner.

Was wird zu sehen sein?

So entsteht eine Art Fernsehsendung, mit Live-Musik, aufgenommenen Szenen aus dem Schloss und vom Weihnachtsmarkt, Texten und Geschichten, gesendet aus dem Studio in der Musikschule direkt in die Gemeinschaftssäle der Seniorenheime und in viele weitere Wohnzimmer. Es spielen Solisten, Ensembles und kleine Orchester.

Sieben Heime haben bereits zugesagt und freuen sich auf diese willkommene Abwechslung im Advent. Damit die Sendung mit gutem Bild und Ton bei den Menschen ankommt, unterstützt auch der Lions Club Bad Säckingen die Musikschule. Nicht nur finanziell, sondern auch in Form von Hilfe vor Ort, beim Aufbau der Technik und Support bei Problemen. „Wir freuen uns sehr auf dieses innovative Projekt und wünschen uns, dass viele Menschen einschalten und wir ein gemeinsames Weihnachtsevent feiern können.“

Hier kann das Konzert der Musikschule am Donnerstag, 15. Dezember um 17 Uhr live verfolgt werden: www.youtube.com/@musaek1