Die Musikschule Bad Säckingen (Musäk) hat das Corona-Tief hinter sich. „Das vergangene Schuljahr war interessant für alle“, so Musikschulleiter Manuel Wagner während der Sitzung des Zweckverbands der Musikschule. Aber auch die Zahlen sprechen für sich: Das erzielte Ergebnis von 92.624,60 Euro fällt um rund 2700 Euro besser aus, als geplant, berichtete die Geschäftsführerin des Zweckverbandes, Stadtkämmerin Bettina Huber der Versammlung.

Unsicher Zeiten liegen hinter der Musikschule Bad Säckingen. Denn in der Zeit von Corona und Lockdown, aber auch der darauffolgenden Teuerung, konnte die Musikschule nicht abschätzen, in welche Richtung es geht. „Wir konnten die Situation in den Familien einfach nicht einschätzen, was die Schülerzahlen anging“, so Manuel Wagner. Doch das Voranschreiten der Digitalisierung innerhalb der Musikschule, die es den Lehrkräften ermöglicht hat, den Musikunterricht online abzuhalten, aber auch die Streaming-Veranstaltungen aus der Musikschule, zum Beispiel in die Seniorenheime während der Weihnachtszeit, hätten dafür gesorgt, dass die Musikschule wahrgenommen worden sei. „Im Sommer hatten wir einen großen Tag der offenen Tür in der Musikschule“, berichtete der Schulleiter. „Dabei konnten wir alles zeigen und unser Angebot kam sehr gut an“. Und nicht nur der Besucherandrang war groß. „Es haben sich wieder viele neue Schüler angemeldet“, freut sich Wagner. Die fortschrittliche Digitalisierung in der Musikschule hat sich auch im Bereich der Weiterbildung für die Schüler und Lehrkräfte bewährt. „Damit sind wir nicht nur im Bereich Musik aktiv, sondern wir geben auch die richtige Handhabung im Internet an die Schüler weiter“.

Im Rahmen eines Schülerkonzertes wurde der frühere stellvertretende Schulleiter Christian Mirbach aus dem Schulleitungsteam verabschiedet. Die Nachfolge trat Stefanie Klomki an. Die Schule nahm erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil. Auch ein Horn-Wochenende hat wieder stattgefunden.

In diesem Jahr soll es zu Weihnachten kein Streaming mehr in die Seniorenheime geben. „Wir wollen wieder raus“, erklärt Wagner. Am Sonntag, 3. Dezember, spielt die Musikschule ein Konzert in der Kirche St. Martin in Luttingen. „Da denken wir darüber nach, dieses Konzert zu übertragen“.

Die Musikschule Bad Säckingen möchte über die eigentliche Schülerausbildung hinaus, auch die Schülerinnen und Schüler mit einer besonderen musikalischen Begabung besser fördern. Dazu steht den Musikschulen des Landes eine Leistungsförderung zur Verfügung. Diese studienvorbereitende Ausbildung (SVA) impliziert einen höheren Umfang im Hauptfach, Unterricht in Theorie und Gehörbildung, Unterricht im instrumentalen Nebenfach und Ensemblespiel. Gleichzeitig möchte sich die Musikschule auch den Familien öffnen, die finanziell schlechter gestellt sind. „Um auch diesen Kindern einen Zugang zur Musik zu ermöglichen“, so der Schulleiter. Dazu sollen weitere Partner und Sponsoren gefunden werden.

Ein Lehrerzimmer ist für das kommende Jahr in der Friedrichstraße geplant und die Elternarbeit soll intensiviert werden. Der Zweckverbandsvorsitzende Alexander Guhl und sein Stellvertreter Michael Thater wurden in ihren Ämtern bestätigt.