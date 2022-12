von Gerd Leutenecker

Mit 36 Lehrkräften ist die Musikschule Bad Säckingen eine gut aufgestellte kommunale Bildungseinrichtung. Als Kooperationspartner für Schulen und Musikvereinen in den Mitgliedskommunen vom Zweckverband Musikschule sind neue Aufgaben hinzugekommen. Dennoch sieht Leiter Manuel Wagner Defizite, „Kinder werden zu wenig musikalisiert.“

Schon in den Kindergärten werde zu wenig gesungen oder die einst üblichen kindgerechten Instrumente eingesetzt, ist die Beobachtung vieler Musiklehrer. Wagner bedauert: „Heute kennen die Kinder keine Volkslieder mehr.“ Gleiches sei bei den kirchlichen Gesangsritualen feststellbar. Mit „Singen mit Kindern“ werden Kindergärten und Grundschulen unterstützt, „die Weichen sind dafür gestellt“, so Wagner. Das Schlüsselwort ist „Kooperation“ geworden. Nach 20 Jahren zunehmendem Verschwinden von Musikunterricht aus den Bildungslehrplänen beklagen nicht nur Wagner und sein Kollegium negative Auswirkungen. Allen Widrigkeiten zum Trotz steht die Musikschule heute besser da als vor Corona. Die Belegungszahlen sind im Steigflug.

Wehr, Murg, Rickenbach und Herrischried haben auf die geänderte Schullandschaft reagiert. Die Musikschule ist in die Ganztagsbetreuung integriert. Bad Säckingen hatte da bereits Musikzüge an den weiterführenden Schulen etabliert. „In Laufenburg machen wir eine stärkere Positionierung mit mehr Präsenz, was im kommenden Frühjahr intensiviert wird“, so Wagner. Auch mit dem Chorverband Hochrhein kristallisiert sich eine neue Zusammenarbeit heraus. Ende März wird der Tag der Chorleiter als Workshop an der Musikschule Bad Säckingen stattfinden.

Auf neue Herausforderungen hat sich die Musikschule eingelassen. „Wir werden digitaler“, ein Trend, der schon vor Corona eingesetzt hatte, sagt Wagner. Mit einem eigenen Studio wachsen die medialen Bereiche in der Musikausbildung zusammen. Musikvideos sind heute Standard, gleichzeitig wird persönliche Bühnenerfahrung vermittelt. Das mündet gar nicht mal so selten in Spitzenförderung.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Blasmusik. Viele Musikvereine in den Kommunen des Zweckverbands zwischen Herrischried und Laufenburg kooperieren mit der Musikschule. „Wir stärken so den Orchesterbereich.“ Wagner hatte deshalb das Sommerfest mit dem Musikverein Öflingen und deren Jugendorchester organisiert.