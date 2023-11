Singen leistet einen Beitrag zum Frieden in der Welt und zum menschlichen Wohlbefinden, so schreibt Mark-Daniel Schmid im Begleittext zum Lied „Harmonie der Sterne“. Er ist seit einem Jahr Leiter der Chorgemeinschaft Bad Säckingen, seit zwei Jahren des Dorfchors Wiesental und seit elf Jahren des Chors der Christengemeinschaft Schopfheim. So kam ihm die Idee, die drei Chöre zusammen zu bringen und das Publikum mit einem gewaltigen Chor-Sound zu verwöhnen. Mit roten Schals zu schwarzem Outfit versammelten sich die 22 Säckinger Chormitglieder, dann der Dorfchor und der Chor der Christengemeinde zu einer stattlichen Zahl im Fridolinssaal der Münsterpfarrei Bad Säckingen am Samstagabend. Sogleich erfüllten ihre Stimmen den Saal mit dem aufgegangenen Morgenstern, einem Adventslied von 1600. Der Pianist Andrii begleitete auf seinem elektronischen Flügel. Beim „Es tagt der Sonne Morgenstrahl“ von Werner Gneist (1898-1980) jubilierten die Soprane und die Männerstimmen im Bass zu einem harmonischen Ganzen. Einstimmig beginnt das Lied „Die Sonne leuchtet mir ins Herz hinein“ arrangiert von Heinz Lau (1925-1975) nach einem Gedicht von Hermann Hesse aus dem Jahre 1911. Es führte zu mehrstimmigen Untermalungen. Werner Gneist schuf auch das bekannte Geburtstagslied „Viel Glück und viel Segen“. Schon tauchen die Besucher in Mozarts Zeit ein mit seiner Motette „ Ave verum corpus“, die er 1791, kurz vor seinem Tod, komponierte. Zu hören sind feierliche und wehmütige Töne, die im Crescendo der hohen Töne erschauern lassen.

Im Anschluss ließ die Bad Säckinger Chorgemeinschaft den kleinen grünen Kaktus, einen Ohrwurm aus dem Jahre 1934, ertönen. Es folgte „Can´t help falling in love „ von Elvis Presley und „Erlaube mir, feines Mädchen“ von Johannes Brahms (1837-1897), dann Goethes „Heidenröslein“ und „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert, der 1797 geboren, im Alter von nur 31 Jahren 1828 starb. Das berühmte Lied „Griechischer Wein“ komponierte Udo Jürgens in angeblich nur 20 Minuten.

Unter der kundigen Leitung von Mark-Daniel Schmid gelang die musikalische Zeitreise in jeder Besetzung. Wieder vereint sang der große Chor das bekannte Volkslied „Bunt sind schon die Wälder“ und „Die Harmonie der Sterne“ von Werner Gneist. Das Konzert endete mit einem irischen Traditional arrangiert von Markus Pytlik, geboren 1966. Sänger und Publikum ließen sich von den schönen Stimmen mitreißen.