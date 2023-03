Ganz auf den Spuren von Simon & Garfunkel unterwegs waren rund 500 Fans beim Konzert der Simon und Garfunkel Revival Band am Samstag im Gloria in Bad Säckingen.

Bereits vor 22 Jahren trat Frontmann Michael Frank in die Fußstapfen von Paul Simon und Art Garfunkel mit deren unverwechselbaren Sound und ihrer, das Lebensgefühl ausdrückenden Poesie. Diesem Sound hat er sich voll und ganz verschrieben und seine Gitarrenvirtuosität und seine warme Stimme würden Paul Simon staunen lassen.

Mit Guido Reuter, Sebastian Fritzlar und Ingo Kaiser hat er erstklassige Musiker vereint, die mit ihrer Musikalität eine Bigband und mit ihr die 60-er und 70-er Jahre auf die Bühne zauberten. Ganz nah am Original aber immer mit eigenem Fingerabdruck. Guido Reuter glänzte neben dem Gesang an zahlreichen Instrumenten wie Flöte, Akkordeon, Geige und Keyboard. Dabei standen Sebastian Fritzlar (Gitarre, Keyboard, Trommel und Bass) und Ingo Kaiser (Percussion und Schlagzeug) keineswegs im Schatten der beiden Sänger. Insbesondere mit „50 Ways To Leave Your Lover“ schufen diese beiden Musiker einer der Höhepunkte dieses Konzertes. Alle Babyboomer kennen „The Best of Simon & Garfunkel“. Eine Musik, die die Jahrzehnte überdauert. Der Revivalband geling es, diese wunderbaren Lyriks des legendären Duos zu bewahren und der jüngeren Generation zugänglich zu machen. Eine tolle Hommage an diese berühmten Musiker der Popgeschichte. Viele Besucher stimmten ein in „Cecilia, Bridge Over Troubled Water“, „Bright Eyes“, „Mrs. Robinson“, „Sound Of Silence“ und klatschen den Takt zu „Diamonds On The Sole Of Her Shoes“.

Ein wahrlicher Hingucker war das auf die Songs abgestimmte Bühnenbild. Bereits zum zwölften Mal zog die Simon & Garfunkel Revival Band aus Erfurt ihre Fans ins Gloria. Und während die Musiker nach drei Zugaben die Bühne längst verlassen hatten, sang das Publikum ausgelassen leilalei zu „I‘m Just A Poor Boy“.