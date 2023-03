Zum seinem Frühjahrskonzert hatte der Musikverein Harpolingen in den Gemeindesaal eingeladen. Dirigent Andreas Seitz hatte ein Programm mit Film-, Musical- Unterhaltungsmusik, Polka und Volkslied ausgewählt, das einen kurzweiligen Abend voller Spannung und Unterhaltung bot. Die Musiker folgten ihm hellwach, motiviert und präsentierten sich den Anwesenden mit einer beeindruckenden Gesamtleistung. Hervorzuheben ist ausgewogene Konzertdauer.

Mit fanfarenartigen Klängen der Trompeten eröffnete der Musikverein mit „A Day of Hope“ den Abend. Die Komposition beschreibt das Lebensgefühl von Musikern, die unter ihren Zuhörern gute Laune verbreiten. Dazu gehört auch ein musikalischer Blick in die Welt des Musicals. Nessaja ist der zentrale Song in dem Musical „Tabaluga“ von Peter Maffay.

Charmant und humorvoll führten Anna Butz und Stefan Malzacher durch das Programm. | Bild: Hans-Walter Mark

Jules Vernes berühmtes Buch „In 80 Tagen um die Welt“ ist die Vorlage eines berühmten Filmes. Die Harpolinger Musiker verstanden es im Stil der Filmmusik, Bilder der Reise als Kino für die Ohren nachzuzeichnen, und im Zuhörer lebendig werden zu lassen. Die selbe Herausforderung hatten die Akteure auf der Bühne bei der Filmmusik „Indiana Johnes – Jäger des verlorenen Schatzes“, zu bewältigen. Die darin enthaltene Dramatik, das Abenteuer sowie die Romantik treffend zum Ausdruck zu bringen, gelang dem Orchester vortrefflich. Mit der legendären Rockballade „Music“, mal laut, mal leise, mal gefühlvoll, zog das Orchester die Anwesenden in ihren Bann.

Zum ersten Mal stand Johannes Maier als Sänger auf der Bühne. | Bild: Hans-Walter Mark

Der zweiten Konzertteil begann mit der Folkloremelodie „Dream Variants“, die ruhig anfing und rhythmisch beeinflusst, sich zu einem fulminanten Finale steigerte. Abwechslungsreich und zugleich repräsentativ stellten die Musiker bei der Kult-Tour der 80 Jahre vier Hits vor: „Dein ist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze), „Wunder gescheh‘n“ (Nena), „Verdamp lang her“ (BAP) und „Major Tom“ (Peter Schilling).

Eine Polka darf bei traditioneller Blasmusik nicht fehlen. Der Musikverein entschied sich zum Abschluss des Konzertes für „Wir sind Musikanten“ von Kurt Gäbele. Dabei übernahm Johannes Maier erstmals den Part des Sängers. Freuen konnten sich die Passivmitglieder, die den Musikverein durch ihren Beitrag unterstützen. Unter ihnen verloste der Musikverein drei Preise. Lang anhaltender Applaus war für Dirigent und Musiker Lohn für ein in allen Belangen gelungenes Konzert.