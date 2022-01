von sk

Mit dem Varian Fry Quartett wird die Jubiläums-Saison des 75. Zyklus‘ der Säckinger Kammermusik-Abende am Sonntag, 23. Januar, 19.30 Uhr, im Bad Säckinger Kursaal fortgesetzt. Auf dem Programm der mehrfach ausgezeichneten Solisten Marlene Ito (Violine), Philipp Bohnen (Violine), Martin von der Nahmer (Viola), und Knut Weber (Violoncello) stehen: Claude Debussy, Streichquartett g-Moll op. 10; Dimitri Schostakowitsch, Streichquartett Nr. 10 As-Dur op. 118 sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowskij, Streichquartett Nr. 3 es-Moll op. 30.

Die Musiker

Das aus vier Mitgliedern der Berliner Philharmoniker bestehende Varian Fry Quartett gibt es seit der Spielzeit 2012/13. Der Grundstein für diese Formation wurde 2007/2008 gelegt, als sich einige der Musiker als Stipendiaten der Karajan-Akademie zum Quartett-Spiel zusammenfanden. Die Freude am gemeinsamen Musizieren in der Königsdisziplin der Kammermusik sowie die damaligen Unterrichtsstunden bei Jan Diesselhorst und Christian Stadelmann, den beiden Mitgliedern des Philharmonia Quartetts, hinterließen einen bleibenden Eindruck und den leidenschaftlichen Wunsch, selbst in einem festen Streichquartett zu musizieren. Die Verbundenheit der beiden Streichquartette zueinander ist bis heute greifbar und der musikalische Austausch mit Christian Stadelmann als Quelle der Inspiration besteht weiter fort.

Der Name

Der Journalist und Freiheitskämpfer Varian Fry sowie die geografische Nähe der Varian-Fry-Straße zur Berliner Philharmonie inspirierten die vier Streicher zur Namensfindung. Das Varian Fry Quartett gab sein erstes öffentliches Konzert bei den Osterfestspielen in Baden-Baden. Seither spielten die vier Musiker im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, in New York beim größten klassischen Radiosender, in der Carnegie Hall sowie in Los Angeles. Jüngst unternahm das Quartett eine umjubelte Japan-Tournee. Auch die Deutschland-Tournee wurde von der Presse hervorragend rezensiert.