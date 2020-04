Eine richtige große Veranstaltung mit abendfüllendem Programm, doch entsprechend der Corona-Verordnung unter strenger Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln: So etwas gab es bislang in Bad Säckingen und der Region noch nie – bis zum kommenden Samstag, 24. April. Dann heißt es ab 17 Uhr „Bad Säckingen goes online“ beim Nova Park-Event.

Zuschauen ist nur online möglich

Das Besondere: Es wird kein Publikum vor Ort dabei sein. „Der Abend wird per Livestream übertragen und kann bei Facebook und Youtube mitverfolgt werden“, erklärt Organisator Vano Soleymani. Kosten entstehen für die Zuschauer keine. Darüber hinaus können sie sich über Social-Media außerdem über Kommentarfunktionen mit dem Hashtag #zusammenhalt selbst in die Veranstaltung einbringen, Bilder und Feedback schicken.

Ein weiterer Programmpunkt am Samstag: Die Lichtshow des Zirkus Papperlapapp. Auch dieses Bild entstand in der Zeit vor Corona. | Bild: Zirkus Papperlapapp

Über mehrere Stunden gibt es verschiedene Programmpunkte: Livegrillen mit Elena und Dominik vom Öflinger Restaurant Im Vorderhus, die direkt vor Ort mit den Zuschauern daheim grillen werden, Auftritte von regionalen Musikbands wie Electrified Soul oder Acoustic Rebels, Cocktails werden gemixt und auch der Zirkus Papperlapapp ist dabei. „Etwas später am Abend wird es dann noch kleine Talk-Runden mit Bürgermeister Alexander Guhl und Vertretern von Polizei, Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz geben“, ergänzt Soleymani.

Wer steckt dahinter?

Seine Firma Nova Event Agentur sitzt seit Februar dieses Jahres in den Räumen des früheren ZG Raiffeisenmarkts in Obersäckingen. Doch Bad Säckingen ist für Soleymani kein unbekanntes Pflaster. Soleymani war ab Ende der 1990er Jahre im Eventmanagement in der Region tätig, organisierte große Veranstaltungen mit und kennt die Region und die Menschen.

Die Veranstaltung Das Nova Park Event beginnt am Samstag, 24. April, um 17 Uhr und kann ausschließlich im Internet live verfolgt werden. Neben diversen Auftritten gibt es die Möglichkeit selbst teilzunehmen, beispielsweise im Vorfeld beim Gewinnspiel und beim Grillen am Abend. Weitere Informationen und eine Zutatenliste gibt es unter www.park.nova-event.com

Nachdem sich sein beruflicher Schwerpunkt als selbstständiger für längere Zeit in der Schweiz befand, und er dort mit seiner eigenen Agentur Großveranstaltungen realisierte, freut er sich über die Rückkehr an den Hochrhein: „Es ist schön wieder in der Region zu sein und gerade in dieser Zeit den Menschen ein Unterhaltungsangebot machen zu können.“

Die Herausforderung

Als Soleymani mit der Organisation begann, war er selbst etwas überrascht über den großen Zuspruch, wie er sagt: „Es ging alles sehr schnell: Die Genehmigung der Stadt kam prompt, die Sponsoren waren begeistert, die angefragten Künstler sagten zu und schon stand das Programm.“ So kurz vor der Veranstaltung wächst aber auch beim Organisator die Aufregung: „Es ist eine große Herausforderung, denn wir können nicht proben. Wir werden am Samstag um 17 Uhr live gehen, aber wir alle sind zuversichtlich, dass alles gut funktionieren wird und freuen uns auf den Abend.“