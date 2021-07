von Jürgen Scharf

Man müsste Klavier spielen können. Überhaupt kein Problem, wenn man die „C-Kralle“ nach Christoph Reuter kennt. Damit gelingt jedem Klavierneuling die „Pathetique“ als Popversion. Man nehme: den Daumen (E), den Zeigefinger (G) und den Mittelfinger (C) und fertig ist der Pop-Akkord. Der als Sidekick des Medizin-Kabarettisten Eckart von Hirschhausen bekannte Pianist versucht sich in seinem dritten Soloprogramm mit Erfolg als kabarettistischer Musikaufklärer. In der Reihe „Kultur im Kursaal“ tritt er vor ein überschaubares Publikum und viele schwarze „Katzen“, die die freibleibenden Sitze belegen. Ob er deswegen Helge Schneiders „Katzeklo“ zum Besten gibt?

Christoph Reuter brachte dem Publikum in der Kabarettreihe Musikwissen auf unterhaltsame Art bei. Bild: Jürgen Scharf | Bild: Picasa

Knallrote Schuhe, ein roter Hosengürtel und rotes Einstecktüchlein, dazu ein spitzbübisch-verschmitzter Gesichtsausdruck – so „krallt“ sich der Berliner in seinem Kabarettprogramm „Musik macht schlau! (außer manche)“ seine Zuhörer. Die schauen ihm aber nicht nur auf die Füße, sondern gern auch auf die Hände, weil Reuter souverän, fingerfertig und pfiffig Klavier spielt. Manchmal beschleicht einen das Gefühl, dass der Kabarettist der bessere Pianist ist. Von Beethoven bis Beatles hat er querbeet alles drauf, spielt locker die Titel an, so nach dem Motto: „Erkennen Sie die Melodie?“ Ein gewiefter Klavierspieler, bei dem das „Ballett der unausgeschlüpften Küken“ über die Tasten tanzt und der die Klassik swingend verjazzen kann. Keine Frage, der Musikkabarettist versteht es, kleine, liebenswürdige und vergnügliche Lektionen in Sachen Musik zu erteilen. Als geschickter Erzähler weiß Reuter die Geschichten hinter der Musik recht spaßig weiterzugeben. Eine seiner besten Nummern ist Beethovens „Elise“, mit der er am Keyboard einen ulkigen HipHop hinlegt.

Den kabarettistischen Hilfestellungen mischt Christoph Reuter zur Auflockerung gerne Witze oder ein paar Kalauer unter. Warum auch nicht, so kann der Zuhörer auf musikalische Erkundungsfahrt gehen und sich danach fragen, ob Musik wirklich schlau (oder schlank) macht. Dem Applaus nach zu urteilen, hat es Hirschhausens „Lieblingsmusikerklärer“ spielend geschafft hat, ein vertieftes Verständnis für die Welt der Musik zu wecken. Zumindest bei all jenen, für die „Aida“ nicht nur ein Schiff ist.