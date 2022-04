von sk

Ein 57-jähriger Autofahrer wurde am Samstag in Wehr beim Zusammenstoß mit einem Müllfahrzeug verletzt. Der Verletzte musste ins Krankenhaus. Wie die Polizei meldet, war gegen 7.25 Uhr der 47 Jahre alte Fahrer des Müllwagens in die Todtmooser Straße eingefahren, um auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu wechseln. Dabei kollidierte der Lkw mit dem herannahenden Pkw Mannes. Nach dem Zusammenstoß musste die Feuerwehr die blockierte Fahrertüre des Autos öffnen. Außer dem Autofahrer wurden keine anderen Personen verletzt. Die beiden mitfahrenden Mitarbeiter auf dem Müllwagen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf dem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 6500 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Steinen: Rettungshubschrauber wird zu verletztem Motorradfahrer gerufen

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitag nach einem Unfall bei Steinen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei meldet, befuhr der Motorradfahrer die Landesstraße 138 von Hauingen kommend in Richtung Steinen, als er gegen 17 Uhr aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam, etwa 60 Meter durch ein Feld fuhr und dann mit seiner Maschine umkippte. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Rheinfelden: 81-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

In der Rheinfelder Werderstraße stürzte am Sonntag gegen 13 Uhr eine 81-jährige Radfahrerin. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Nach Sachlage befuhr sie die Werderstraße und wollte mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn auf den gemeinsamen Geh- und Radweg wechseln, so die Polizei. Hierbei unterschätzte sie wohl die Bordsteinhöhe und stürzte mit ihrem Fahrrad. Durch den Sturz zog sie sich unter anderem auch Kopfverletzungen zu. Sie soll keinen Fahrradhelm getragen haben.

Laufenburg: Unfall mit Motorroller ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Laufenburg verletzt worden. Der 36-Jährige ist laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, an seinem Roller waren ein falsches Kennzeichen angebracht. Er war aus der Straße Lippersmatt auf die bevorrechtigte Luttinger Straße eingefahren und dort mit dem herannahenden Kleinbus eines 38 Jahre alten Mannes kollidiert. Der verletzte Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2500 Euro. Das Kennzeichen wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Säckingen: Kollision zwischen Motorroller und Auto auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bad Säckingen sind am Freitagmittag ein Motorroller und ein Pkw kollidiert. Der 60-jährige Rollerfahrer wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei schildert den Hergang so: Gegen 16.15 Uhr hatten sich die Fahrwege einer 71-jährigen Autofahrerin und des Rollerfahrers gekreuzt. Das Auto erfasste den Roller, der Rollerfahrer stürzte in der Folge. Die beiden Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Schaden liegt bei insgesamt circa 1000 Euro.