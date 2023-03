Viel vorgenommen hat sich der neu gegründete Verein Freundeskreis Mouscron. Der Vorstand um den Vorsitzenden Reinhard Börner will die Verbindung zur belgischen Partnerstadt beleben, den Jugendaustausch unterstützen und Künstler aus Mouscron für Ausstellungen nach Rheinfelden holen. Am ersten Oktoberwochenende beteiligt sich der Verein mit zwei Ständen an der traditionellen „Fête des Hurlus“, einem großen Fest in Mouscron.

Bürgermeisterin Kristin Schippmann begrüßte bei der Gründungsversammlung in der Cafeteria der Volkshochschule den Schritt des Freundeskreises, der zuvor als lose Gruppe aktiv war. Es sei ein wichtiger Ankerpunkt, dass man in den Städtepartnerschaften gut zusammenarbeite.

Gerade in der heutigen Zeit und angesichts der politischen Lage sei es wichtig, die Städtepartnerschaft zu pflegen und zu fördern und „länderübergreifende Freundschaften zu stärken“, sagte Reinhard Börner. Er blendete zurück auf die Vorgeschichte. Auf Initiative der damaligen Bürgermeisterin Diana Stöcker fuhr er als Glasbläser mit einer kleinen Delegation erstmals 2016 zur „Fête des Hurlus“ nach Mouscron, wo er einen Stand mit Glasbläserobjekten und Danielle Lauer einen mit selbstgefertigtem Schmuck hatte. Börner schwärmt von der „freundlichen und herzlichen Aufnahme, der guten Versorgung, den schönen Ausflügen und der Gastfreundschaft“.

Im September 2017 wurde der Freundeskreis Mouscron ins Leben gerufen, der dann 2018 wieder beim Fest in Mouscron vertreten war. Damals war auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt mit dabei. Den Besuchern wurde die neue Ferienwohnung für Gäste aus den Partnerstädten im Zentrum der Stadt vorgestellt, die für sechs Personen Platz bietet. 2019 wurden die Freunde aus Mouscron zur alemannischen Fasnacht eingeladen, sie liefen sogar bei einem Umzug mit. 2019 gab es außerdem einen Schüleraustausch, das Internationale Jugendcamp, und die Rheinfelder Künstlerin Hilda Lützelschwab, Mitglied des Freundeskreises, nahm an einer Kunstausstellung in Mouscron teil.

Als Verein will man, wie Börner ankündigte, noch mehr verbindende Aktivitäten mit Mouscron unternehmen, „doch dafür brauchen wir noch mehr Mitglieder zum Helfen und zum Beherbergen der Besucherinnen und Besucher.“ Börner dankte Heiner Lohmann, der die Satzung des Vereins, die einstimmig beschlossen wurde, ausgearbeitet hatte und am Gründungsabend vortrug. Darin sind die Aktivitäten formuliert, so die „Präsentation von Mouscron und der Region in Rheinfelden sowie die Präsentation von Rheinfelden und der Region in Mouscron“. Auch die Betreuung von Besuchern zählt dazu. Der Jugend- und Schüleraustausch sowie die Organisation von Kunstausstellungen steht auf der Vereinsagenda. Der Verein legt Wert auf enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Städtepartnerschaften und dem Kulturamt.

Es gab auch einen Ausblick auf geplante Aktivitäten. Noch bis Ende April läuft in der Volkshochschule auf Einladung des Freundeskreises die Fotoausstellung des Fotografen Mickael Mathis aus Mouscron, die bisher „sehr gut angekommen ist“. Vom 28. April bis 1. Mai findet eine bereits ausgebuchte VHS-Studienreise nach Mouscron und Umgebung statt, die von Gaby Dolabdjian und Ulrike Maunz geleitet wird. Am ersten Oktoberwochenende fährt der Verein zur „Fete des Hurlus“ nach Mouscron. Vorgesehen ist, Spezialitäten der Region anzubieten, außerdem einen Glasbläserstand.