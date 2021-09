Der 42-jährige hatte die Strecke talwärts befahren und geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehler nach links von der Fahrbahn. Er stürzte im Grünstreifen. Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den Gestürzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand am Motorrad in Höhe von ca. 1000 Euro.