Der Monsternachtfalter, den unser Wettermann Helmut Kohler am Wochenende in Schwörstadt gesichtet hatte (wir berichteten), findet immer mal wieder den Weg in unsere Breiten – besonders im Sommer bei heißen Temperaturen.

Dieser große Windenschwärmer wurde 2020 in Lauchringen fotografiert, als er die Flügel öffnete. | Bild: Marcel Busch

Zuerst war der Nachtschmetterling, bei dem es sich vermutlich um einen Windenschwärmer handelt, vor einigen Jahren am Hochrhein gesichtet worden. 2020 tauchte ein solcher Monsterfalter in Bergalingen im Hotzenwald auf. Das Foto zeigt einen fast sieben Zentimeter großen Schmetterling an einer Hauswand.

Dieser Falter machte erst am vergangenen Wochenende in Schwörstadt Station. | Bild: Helmut Kohler

Nach unseren Recherchen ist der „Windenschärmer“ eine Schmetterlingsart, die aus afrotropischen Regionen stammt, in warmen Sommern aber weite Strecken zurücklegt und bis nach Mittel- und Nordeuropa vordringt. Er ist ein richtiger Vielflieger. Der Schwärmer ernährt sich hauptsächlich von Ackerwinden und anderen Windenarten.

Aus Klettgau erreichte uns das Bild des riesigen Windenschwärmers ebenfalls 2020. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

Wenn der Falter seine Flügel aufspannt, sieht er übrigens noch spektakulärer aus. Einerseits durch die markante rosa Färbung seines Körpers, andererseits durch seine immense Spannweite: Bis zu 11,5 Zentimeter misst der Falter von Flügelspitze zu Flügelspitze. 2020, als er erstmal auftauchte, meldeten auch Leser über weitere Sichtung am Hochrhein. Aus Lauchringen erreichten uns Bilder ebenso aus Bad Säckingen sowie aus dem Klettgau. Auf einem Bild öffnete der Windenschwärmer auch seine Flügel.