von Susanne Schleinzer-Bilal

Wegen Bedrohung wurde ein einmalig vorbestrafter 31-jähriger Angeklagter am Amtsgericht Bad Säckingen von Richter Rupert Stork zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Der Strafbefehl hatte sich auf 750 Euro belaufen. Verteidiger Christof Spingler dagegen hatte für einen Freispruch plädiert, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Marie Mallin hatte für eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 50 Euro plädiert.

Beleidigungen und Bedrohungen

Der 31-Jährige soll im März seine Mieterin, der er Möbel im Wert von 4000 Euro überlassen hatte und von denen sie nur 200 Euro bezahlt und dann die Möbel verkauft hatte, mit den Worten „du, Hure, du Schlampe, ich gehe nach Hause, hole eine Waffe und dann wird man dich mit den Füßen aus der Wohnung tragen“, bedroht haben. Die Mieterin, die als Zeugin geladen war, erklärte, was damals vorgefallen sei. Sie sei gerade nach Hause gekommen, als der Angeklagte sie abgepasst habe und gefragt habe, was mit dem Geld sei, er wolle entweder das Geld oder die Möbel. Von Anfang an sei er aggressiv gewesen. Mündlich sei ein Preis von 4000 Euro vereinbart worden. Sie habe ihm gesagt, das könne man klären, das hänge vom Jobcenter ab, das die Möbel hatte bezahlen wollen.

Bad Säckingen Mit einem Freispruch endet der Prozess nach einem Parkplatzrempler bei einem Bad Säckinger Einkaufsmarkt Das könnte Sie auch interessieren

Der Angeklagte hatte inzwischen einen Vollstreckungsbescheid gegen die Zeugin angestrengt. Deshalb hatte sich die Zeugin berechtigt gefühlt, die Möbel zu verkaufen. Auch der 14-jährige Sohn der Geschädigten sagte vor Gericht aus. Er habe Angst um seine Mutter gehabt; als der 31-Jährige gesagt hatte, er wolle nach Hause gehen und eine Waffe holen. Worum es in dem Streit gegangen sei, wisse er nicht. Die Ehefrau, die auf Antrag der Verteidigung ebenfalls angehört worden war, hatte sich damals in der Nähe befunden. Es habe keinen Streit gegeben, auch keine Beleidigungen oder Bedrohungen. Ihr Mann habe nur gesagt, er wolle entweder das Geld oder die Möbel.

Kreis Waldshut Die Schweiz als Corona-Hochrisikogebiet: Bei der Einreise nach Deutschland gilt jetzt 3G – und was sonst noch zu beachten ist Das könnte Sie auch interessieren

Die Situation sei vielleicht etwas emotional gewesen und die Geschädigte habe die Tür zugeknallt und geweint, räumte sie dann ein. Im übrigen habe ihr Mann gar keine Waffe. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, erklärte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe die Geschädigte bedroht und beleidigt. Sie hege keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen, sowohl der Mutter als auch dem Sohn. Der Verlauf sei schlüssig und detailliert erzählt worden, der Sohn habe Angst gehabt. Die Zeugin sei sehr ungenau in ihren Angaben gewesen, hielt die Verteidigung dagegen. Die Zeugin und der Sohn hätten sich nur an die Sachen erinnert, die seinen Mandanten belasteten. Die Geschädigte habe weder Miete gezahlt, noch sei sie für die Möbel aufgekommen, in dem Wissen, dass sie nicht zahlungsfähig sei. Für ihn sei das Betrug.“

Bad Säckingen Nach Zerstörungen am Scheffel-Gymnasium: Stadt setzt Belohnung für Hinweise aus Das könnte Sie auch interessieren

„Das überzeugt mich nicht“, erklärte der Verteidiger. „Das war keine alltägliche Bedrohung, als der 31-Jährige sagte, er gehe nach Hause und hole eine Waffe“, erklärte dagegen der vorsitzende Richter. Für ihn sei die Aussage des Sohnes glaubhaft. Für diesen sei das eine neue, ungewohnte Situation gewesen, als er erlebte wie seine Mutter bedroht wurde. Der Angeklagte sei mit Recht verärgert gewesen, hätte sich aber absichern können, bevor er eine Mieterin genommen hatte, die nicht leistungsfähig war.