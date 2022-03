von Richard Kaiser

Mit der Behauptung, dass in Bad Säckingen ein Bär haust, wird niemandem ein Bären aufgebunden. Denn in der Tat, der Bär geht um. Gesichtet wurde er dieser Tage im Obersäckinger Wohngebiet südlich der Bahnlinie. Und das am hellheiteren Tag, um die Mittagszeit! Er huschte in Windeseile keine zwei Meter entfernt an einem seinen Vorplatz kehrenden Gartenbesitzer vorbei und suchte sich in der Nachbarschaft ein neues Versteck.

Glücklicherweise gehört das Tier zur Familie der Kleinbären. Es handelt sich um einen sogenannten Waschbären! Ein solches Säugetier auf Anhieb zu erkennen, ist beileibe nicht einfach, denn äußerst selten bekommt man das nachtaktive Raubtier zu Gesicht, sind doch die 40 bis 60 Zentimeter großen Waschbären überwiegend in Nordamerika ansässig.

Allerdings sind die Allesfresser inzwischen auch hierzulande unterwegs. Weil sie die Vogelpopulation negativ beeinflussen, gehören sie bejagt und ausgerottet, sagen die einen. Man soll sie erhalten, sagen die anderen, weil sie längst zur heimischen Tierwelt gehören. Und auch zum heimischen Gesanggut. Bekannte doch schon 1975 der damals 15-jährige Sänger Mischa mit „Ich und Rocky Waschbär, so was gibt es nicht mehr…“, ein großer Freund des putzigen Gesellen zu sein. Der Song ist bei manchen noch in guter Erinnerung.