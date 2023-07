Sich persönlich weiterentwickeln und dem späteren Berufswunsch vielleicht auch einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) können junge Erwachsene ehrenamtlich Erfahrungen in sozialen und kulturellen Bereichen sammeln. Seit 2018 gehört auch die Musikschule Bad Säckingen (Musäk) zu den Einrichtungen, die jedes Jahr einem jungen Menschen die Gelegenheit geben, die Vielseitigkeit im Berufsleben kennenzulernen. Mit den Vorstellungen, das sich die Aufgaben lediglich auf Kaffee kochen oder das Kopieren beschränken, räumt der Leiter der Musäk, Manuel Wagner direkt auf. „Bei uns werden die Leute gleich in die Arbeitsabläufe eingebunden“, sagt er. Will heißen, nicht nur die Abläufe in der Geschäftsstelle selbst, sondern auch während des Unterrichts außerhalb der Musikschule, lernen die jungen Menschen im Rahmen ihres Freiwilligen Sozialen Jahres kennen.

Isabel Groten aus Gurtweil absolviert gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Bad Säckinger Einrichtung. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Abitur im Waldshuter Hochrheingymnasium abgeschlossen und hat sich ganz spontan für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden. „Lediglich die Richtung stand noch nicht fest“, sagt die 20-Jährige. Beworben hat sie sich an zwei verschiedenen Stellen und sich dann letztendlich für die Bad Säckinger Musikschule entschieden. Dass sie in ihrer Freizeit Oboe spielt, hatte auf ihre Entscheidung keinen Einfluss. „Das ist auch keine Voraussetzung“, betont es Wagner.

Wer in der Musikschule mitarbeiten möchten, muss nicht zwingend ein Instrument spielen. Denn: „Jeder unserer FSJ-ler hat uns was gebracht“, erklärt der Musikschulleiter. Ein Absolvent aus den Vorjahren hat zum Beispiel bei der Programmierung eines neuen Programms maßgeblich geholfen. Und auch Talente in der Verwaltung waren bereits für ein Jahr eine große Unterstützung in der Musikschule. Dass die Absolventen die Einrichtung nach einem Jahr wieder verlassen und neue Leute eingelernt werden müssen, haben Manuel Wagner nie abgeschreckt. Er sieht die Mitarbeit eines FSJ-lers als Bereicherung für die gesamte Einrichtung an. Auch bei Isabel Groten rückt der Abschied langsam näher. Noch bis Ende August ist sie da, bevor sie sich für ein Jahr auf eine große Reise machen möchte und danach ein Duales Studium beginnt. Sie war zum Beispiel hautnah bei der Gründung einer Bläserklasse im Scheffel-Gymnasium mit dabei.

Groten war als Assistentin mit im Unterricht und hat Schülern, bei denen es noch nicht so richtig geklappt wollte, zusätzlich kleine Einzellektionen an ihrem Musikinstrument erteilt. Sie war außerdem damit vertraut, die schuleigenen Instrumente zu pflegen oder zur Reparatur zu bringen. „Ich fand es cool, direkt arbeiten zu können“, sagt Groten. „Es tut gut, so begleitet zu werden, bevor es ins Studium geht“. Zum 1. September möchte die Musikschule Bad Säckingen die FSJ-Stelle mit einem neuen Absolventen besetzen. Bewerbungen nimmt die Musikschule entgegen.