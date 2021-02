von sk

Die Kantonspolizei Aargau zog am Samstagabend einen stark betrunkenen Automobilisten aus dem Verkehr, der nach einer Kollision nur noch auf drei Reifen unterwegs war. Eine Patrouille sichtete den VW-Bus am spätenSamstagabend auf einem Parkplatz in Möhlin. Auffällig daran war, dass das Auto vorne links keinen Reifen mehr aufwies. Am Steuer saß ein 59-Jähriger, der sichtlich alkoholisiert war. Die folgende Messung ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ein Augenzeuge sagte den Polizisten, dass ihm der VW durch die unsichere Fahrweise und eine Beinahe-Kollisionaufgefallen sei. Während der Fahrt habe sich plötzlich ein Reifen gelöst.Der VW wies einen massiven Schaden auf, was auf eine vorgängige Kollision schliessen lässt. Die Umstände sind allerdings unklar. Die Kantonspolizei Aargau zeigte den Mann an und nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.