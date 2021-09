von Hans Walter Mark

Im Rahmen des Bezirkswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ wird am Mittwoch, 15. September eine Wertungskommission des Freiburger Regierungspräsidiums Harpolingen besuchen.

Präsentiert werden neben den Leistungen von Feuerwehr, Sport- und Musikverein auch die in Workshops erarbeiteten Konzepte, wie das Dorf für Kinder, Familien und Senioren attraktiv und zukunftsfähig bleiben kann. Während des zweistündigen Besuchs erfahren die Freiburger Gäste, welche Schritte auf dem Weg in die Zukunft schon mit viel Eigenleistung umgesetzt wurden: Dazu gehören beispielsweise die Internet-Anbindung des nord-östlichen Dorfgebietes, der Junior-Bike-Platz, der Boule-Platz, der sanierte Spielplatz, die umgenutzten und sanierten Räume von Feuerwehr und Kindergarten, das Essensangebot „Essen in Gesellschaft“, die Schüler-Ferienbetreuung sowie die Baumpflanzaktion der Grundschule.

Mehrere Treffen der Vereinsvorstände fanden statt, um die seit Monaten laufenden Vorbereitungen auf den Besuch der Wertungskommission innerhalb der Vereine und Arbeitsgruppen zu koordinieren. Die Vorbereitungen unterstützt, haben die Auszubildenden der Ausbildungsstätte Christiani. Zur Freude der Dorfbewohner gaben sie unter Anleitung ihres Ausbilders Jürgen Hertwig den Türen und Holzbalken des Gemeindesaals einen neuen Anstrich.

Schon vor einem Jahr hat sich das Dorf zu diesem Wettbewerb angemeldet. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase freuen sich Ortsvorsteher Torsten Weimer, Ortschaftsräte und Vereinsvertreter auf den Besuch der Jury und sind davon überzeugt, daß Harpolingen für die Zukunft bestens aufgestellt ist. Durch das vielseitige Engagement der Menschen vor Ort hat sich das Dorf ständig weiter entwickelt. Unter dem Motto „die Lebensqualität für alle Einwohner jeden Alters stetig erhöhen“, wurde in Harpolingen mit zahlreiche Initiativen und Aktivitäten viel bewegt.

Bereits 2017 war die Bevölkerung eingeladen, in einem Zukunftstag sowie in Workshops ihre Vorstellungen und Ideen für einen zukunftsfähigen Ort zu äußern. Die Ergebnisse waren für den Verein „Daheim in Harpolingen“ Ausgangspunkt für sein zukünftiges Handeln. Die Teilnahme am Bezirkswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gibt Bewohnern, Vereinen und Lokalpolitikern Gelegenheit, über die durchgeführten Aktivitäten und Projekte eine Bestandsaufnahme zu erstellen, über die weitere Entwicklung des Ortes nachzudenken und notwendige Voraussetzungen für die Umsetzung der Zukunftskonzepte zu schaffen.

Die kritische Betrachtung der bisherigen Dorfentwicklung und der weiteren Gestaltungsabsicht durch die Jury wird wertvolle Impulse und Anregungen beinhalten, die für die weitere Arbeit hilfreich sind. Im Gegensatz zu dem früheren Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, an dem sich Harpolingen mehrere Male erfolgreich beteiligte, haben sich die Bewertungsmaßstäbe verändert. Entscheidend ist nicht das Entwicklungsniveau des Ortes, sondern wie sich das Dorf durch das Engagement der Menschen vor Ort verändert hat. Neben dem Gesamteindruck des Dorfes sind folgende Fachbewertungsbereiche bedeutend: Gibt es im Ort Ziele und Konzepte, die die Infrastruktur stärken und wirtschaftliche Initiativen unterstützen? Ist die Dorfgemeinschaft sozial engagiert und entfaltete sie dörfliche kulturelle Aktivitäten? Und drittens: Ist ein wertschätzender und sensibler Umgang mit Baukultur, Natur und Umwelt gegeben?