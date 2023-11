Bad Säckingen – Vieles ist über Joseph Victor von Scheffel bekannt, über seinen Vater Philipp Jakob Scheffel (1789 bis 1869) weiß man wenig – und das ist von Klischees überschattet. Die Scheffel-Freunde Bad Säckingen möchten Licht ins Dunkel bringen und laden am Freitag zu einem Vortrag der Historikerin Nicole Zerrath ein, die mit (Vor-)Urteilen aufräumen wird.

Heinz Schlögl, Stellvertretender Vorsitzender der Scheffel-Freunde, sah eine Dokumentation über Johann Gottfried Tulla. Der badische Ingenieur ist vor allem für die Rheinbegradigung bekannt. Dabei wurde Scheffels Vater erwähnt, ebenfalls Ingenieur und wichtigster Mitarbeiter Tullas. Im Abspann stieß Schlögl auf den Namen der Historikerin Nicole Zerrath. Es gelang ihm, sie zu einem Vortrag ins Schloss Schönau einzuladen. Sie beschreibt Scheffels Vater als empathisch, verständnisvoll und ausgleichend und widerspricht der Forschungsliteratur.

Der Vorsitzende Bernd Crößmann hat Auszüge aus Biografien über Joseph Victor von Scheffel zusammengetragen, in denen der Vater nicht gut wegkommt: 1887 beschrieb Johannes Proelss Scheffels Vater als „einen Beamten von rechtschaffener Lebensführung und biederem Wesen“ und attestierte ihm „Ordnungsliebe, einen unbeugsamen Rechtssinn und eine gewisse Sprödigkeit im Beharren auf eigener Meinung“. Alfred Ruhemann (1887) unterstellte Scheffels Vater „entsetzlich nüchterne Anschauungen“. Joseph Stöckle (1888) beschrieb ihn als „etwas steifpedantisch und schwerfällig, bürokratisch, dienststreng, etwas zugeknöpft, fast puritanisch-streng.“ Bis ins 20. Jahrhundert wurden diese Urteile fort- und vielleicht auch abgeschrieben. Es scheint, als seien die Biografen entschlossen gewesen, Goethes Beschreibung seiner Eltern – „Vom Vater hab ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust, zu fabulieren“ – auf die Familie Scheffel zu übertragen. So schrieb Günther Mahal 1986, Scheffels Vater sei „nüchtern, pünktlich, eigensinnig, pedantisch, bürokratisch“, und er glaubte, zwischen Vater und Sohn habe ein „Verhältnis kritischer Distanz“ bestanden.

Der Vortrag der Historikerin Nicole Zerrath unter dem Titel „Der Lebenslauf von Scheffels Vater“ beginnt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr im Schloss Schönau. Im Anschluss daran, ab 20 Uhr, findet die Mitgliederversammlung der Scheffel-Freunde mit Vorstandswahlen statt.