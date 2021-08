von Maria Schlageter

Wenn ein Jahrestag und eine Premiere zusammenfällt, ist das allemal ein Grund zu feiern und für die Wallbacher sowieso: Seit 30 Jahren ist der Ort am Rhein weit über seine Dorfgrenzen hinaus bekannt für sein einzigartiges Müllmuseum. Dieses Jubiläum war nun doppelter Grund zur Freude, denn der Musikverein konnte dank dieses Anlasses sein „erstes Mal seit Corona“ feiern und umrahmte die Feier am Sonntag mit zünftiger und unterhaltender Blasmusik.

Die Geschichte des Teddybären, den Erich Thomann nicht den Müllbergen auf dem Lachengraben überlassen wollte, ist mittlerweile legendär. Genauso wie die liebevolle Errichtung der Ausstellung aus Müll, der eigentlich keiner ist. Die Besonderheit des Müllmuseums liegt aber nicht nur in der Rarität seiner gezeigten Stücke, sondern auch in der Familiarität, die das Museum am Leben erhält: Erich Thomanns Sohn Karl und seine Familie führen das Museum weiter und tragen so auch einen Teil zur aktiven Dorfgemeinschaft bei. „Es freut uns, dass auch nach 30 Jahren die Beliebtheit zum Museum noch da ist“, dankte Karl Thomann den anwesenden Besuchern, die sich über 30-jährige Bestehen des Museums ebenso freuten, wie darüber, dass endlich mal wieder ein Fest gefeiert werden durfte.