Wer am Samstag auf dem Rheinuferweg in Bad Säckingen auf der Höhe der Stadtgärtnerei unterwegs war, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Auf zwei Rädern flogen Jugendliche über die unterschiedlich hohen Rampen. Kein Wunder, dass Passanten stehenblieben, um sich das Spektakel auf dem Fun-Park anzuschauen. Zahlreiche Mountainbike-, Dirtbike und BMX-Fahrer fanden dort zusammen. Neben spektakulären Sprüngen und Musik war auch für Getränke und Essen gesorgt – alles auf Spendenbasis. Und das Besondere: Organisiert haben das die Jugendlichen selbst.

Internationaler Flair, organisiert von Jugendlichen

Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Französisch, Englisch – die Jugendlichen, die mit ihren Fahrrädern am Samstag nach Bad Säckingen kamen, sind aus dem ganzen Dreiländereck angereist, sogar aus dem Elsass. Dass sie hier in Bad Säckingen zusammengefunden haben, ist vor allem dem 18-jährigen Mika Hohlbaum zu verdanken. Er ist der Mittelsmann zwischen dem Fun-Park und der Stadt Bad Säckingen und auch der Kopf der Organisation. Unterstützung bekommt er von Yannik Müller. „Letztes Jahr war die erste Jam, die ich die organisiert habe“, berichtet Hohlbaum.

Für alles haben sie gesorgt: Essen, Trinken, Musik und natürlich eine Strecke in optimalem Zustand. Auch das Wetter macht nach dem Regenschauer am Morgen irgendwann mit. Die Jugendlichen sind über den Tag dort zu finden, wo man es eben erwartet – auf dem sogenannten Trail und dabei auch oft in der Luft. Bei gelungenen Tricks wird applaudiert, wenn‘s schiefgeht, wird aufgemuntert. Was auffällt: Es ist ein freundschaftliches Miteinander. Auch wenn die Fahrer aus den unterschiedlichsten Ecken angereist sind.

Das ist der Fun-Park Das Gelände, auf dem sich der Fun Park befindet, gehört der Stadt Bad Säckingen. Die Jugendlichen verwalten den Skatepark und Trail aber in Eigenregie. Sie kümmern sich um den Zustand der Rampen und wenn sie etwas brauchen, wenden sie sich an die Stadt. Sprachrohr zwischen Jugendlichen und Stadt ist Mika Hohlbaum. Er steht regelmäßig in Kontakt mit Jugendreferent Peter Knorre und Melanie Schrieder vom Bauamt. „Die Stadt überlässt das Grundstück den Jugendlichen, damit sie sich entfalten können“, erklärt Knorre. „Das ist Jugendkultur.“

Ein Jahr Planung für neue Rampe

Eines der Highlights in diesem Jahr ist eine neue spezielle Rampe, ein sogenannter Tricksprung. Während der Rest der Strecke aus Erde besteht, ist die neue Rampe aus Holz. Dort, wo die Fahrer landen, ist Rindenmulch ausgelegt, falls jemand stürzt. Vor zwei Jahren hat Hohlbaum die Idee dazu gehabt. Seit einem Jahr hat er nun daran geplant, dass sie an diesem Wochenende eingeweiht werden kann.

„Wir haben zwei Tage an dem Holzabsprung gearbeitet.“ Pünktlich am Vortag ist die Rampe fertig geworden. Nun zeigen die ersten Fahrer ihre Stunts auf dem neuen Tricksprung.

Die Stadt unterstützt gerne

Damit die Jugendlichen um Mika Hohlbaum solche Projekte umsetzten können, bekommen sie Unterstützung von der Stadt, der das Grundstück des Fun-Parks gehört. Doch viel machen müsse die Stadt nicht, erklärt Kinder- und Jugendreferent Peter Knorre.

„Sie kümmern sich überwiegend selbst“, lobt er und ergänzt: „Das ist ein Muster für bürgerliches Engagement.“ Knorre und Melanie Schrieder vom Hochbauamt sind die Ansprechpartner für die Jugendlichen. Wenn sie was brauchen, bekommen sie es in der Regel von der Stadt bezahlt. Im Fall von der neuen Rampe: Rindenmulch, Holz, Benzin und ein kleiner Bagger. Das Material und den Bau hat Mika Hohlbaum aber selbst organsiert.

Ein Fest für alle Beteiligten

Auch Eltern sind zu finden. Sie unterstützen die Jugendlichen, stehen am Grill oder an der Fritteuse und haben auch ihren Spaß. Wenn Zeit ist, beobachten sie die Jugendlichen bei ihren Tricks.

Auf dem Programm steht auch ein Wettbewerb mit Preisen. Dafür hat Mika Hohlbaum sogar Sponsoren an Land gezogen. Ein Online-Laden für BMX hat Gutscheine und Zubehör im Gesamtwert von 800 Euro bereitstellt. Die Preise gehen an diejenigen, die an der neuen Rampe den besten Trick präsentieren. Doch der Wettbewerb ist nicht die Hauptsache. Viel mehr geht es einfach um eine gute Zeit.