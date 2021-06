Auch als regelmäßiger Gast der Kammermusikabende erlebt man Überraschungen. Denn wenn der geneigte Musikkenner der Ansicht ist, die Vielseitigkeit von Geige und Cello sei ihm bestens bekannt, hat er noch nicht das Vision String Quartett erlebt. Gleich zwei Konzerte gaben die vier Berliner Musiker am Freitag Abend und überzeugten mit ihrer Mischung von Klassik und ungewöhnlichen Eigenkompositionen.

Insgesamt 200 Gäste hatten den Weg in den Kursaal gefunden, die meisten zogen auch diesmal wieder den späteren Termin vor. Bereits im vergangenen Jahr war das Vision String Quartett eingeplant – jetzt kamen die Musiker mit rund neun Monaten Verspätung, erklärt Kulturreferentin Christine Stanzel: „Aber das hat auch etwas Gutes: Denn im August erscheint die neue CD und daraus hören wir heute ein paar Stücke.“ Und wegen der fehlenden Stühle ist schnell klar: Heute wird es etwas ungewöhnlich.

Den Einstieg gaben Jakob Encke, Daniel Stoll, Leonard Disselhorst und Sander Stuart dann mit Beethovens Streichquartett c-Moll op 18/4. Ein besonderes Werk des großen Komponisten, welches auch ein wenig beispielhaft für die jungen Musiker steht. Ein bisschen anders, mal konventionell und dann doch besonders und sehr beliebt bei den Zuschauern, der Komponist mochte es selbst kaum: „Das ist ein rechter Dreck! Gut für ein Saupublikum!“ Den Musiker gelang es, mit einer scheinbaren Mühelosigkeit und großer Spielfreude, ein rundes wie fröhliches Stück aus den Saiten zu zaubern.

Und wenn der Hörer bereits begeistert war, zeigten die vier Musiker im zweiten Teil eine ganz andere Facette. „Wir wollen nicht nur wie ein klassisches Quartett klingen, das etwas anderes spielt“, erklärte Jakob Encke. Für ihre Eigenkompositionen haben die Musiker eigene Techniken entwickelt. Und so nutzen sie die gesamte Bandbreite von hacken, klopfen, reiben, trommeln, kratzen und streichen. Dabei blieb es immer melodisch, es klingt nach Jazz, mal nach Volkslied und immer richtig gut. Das Publikum war begeistert und dankte mit langem Applaus und stehender Beifall. Als Dankeschön für diesen ersten Auftritt vor Publikum seit fast neun Monaten gab es gleich zwei Zugaben.

Kleines Musikfestival

Aktuell holt das Kulturamt die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Veranstaltungen der Kammermusikreihe (SKA) sowie der Kulturreihe nach. Bis zu den Sommerferien finden darum so viele Konzerte wie selten zuvor statt, so Stanzel: „Wie ein kleines Musikfestival!“ So fand am Sonntag mit dem Trio Machiavelli bereits das vorletzte Konzert der SKA-Reihe statt. Den Abschluss macht am 11. Juli die „West Side Story“ mit dem Blechbläserquintett Mannheim Brass und Moderator Juri Tetzlaff.