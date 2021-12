von Werner Probst

Er liebt schweres Blech: Heute feiert der Posaunist Waldemar Both seinen 80. Geburtstag. Auch in seinem hohen Alter bläst er immer noch im Wallbacher Musikverein Posaune und freut sich heute schon, wenn er wieder ohne Einschränkungen zu seinem Instrument greifen kann.

Waldemar Both ist im Wallbacher Vereinsleben nicht nur beim Musikverein eine feste Größe, sondern auch beim Wallbacher Fußballclub. Dort schnürte er bereits als Zwölfjähriger die Fußballstiefel und spielte dann in der A-Jugend. Als Flügelstürmer kam er zum Einsatz, spielte anschließend in der ersten Mannschaft, ehe er bei den Alten Herren sein Können aufzeigte. Auch, als er nicht mehr in der Mannschaft spielte, war er immer im Training mit von der Partie.

Mit Trompete fing er an

Waldemar Both war bereits 17 Jahre alt, als er sein musikalisches Können als Trompeter aufzeigte. Im Wallbacher Musikverein spielte er die Trompete während zehn Jahren, ehe ein Arbeitsunfall mit einer Handverletzung dafür sorgte, dass er als Posaunist sein musikalisches Können aufzeigte und zudem bereit war, auch als Schriftführer, Kassier und während vier Jahren auch den Verein als Vorsitzender zu führen.

All seine Verdienste um die Blasmusik wurden vom Wallbacher Musikverein mit der Ernennung zum Ehrenmitglied gewürdigt. Die höchste Auszeichnung erhielt er von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände, die ihn für sein 60-jähriges musikalisches Engagement mit der goldenen Ehrennadel mit Diamanten auszeichnete.

Musikalische Ausflüge

Wenn Waldemar Both in Erinnerungen schwelgt, dann denkt er gerne an die Zeit, wo der Wallbacher Musikverein nicht nur in den heimischen Gefilden bei Konzerten sein Können aufzeigte, sondern auch bei Ausflügen, so auch in Südtirol. „Es war eine schöne Zeit und so lange es meine Gesundheit erlaubt, werde ich auch weiterhin dem Posaunenspiel frönen“, betont er.

In Mainz stand die Wiege von Waldemar Botz. 1942 kam er mit seiner Mutter nach Wallbach. Er besuchte die Volksschule, ehe er in Todtmoos als Hausbursche sein erstes Geld verdiente. Bei der Bad Säckinger Firma Suhner machte er eine Mechanikerlehre. Er blieb dem Betrieb treu, ehe er 2003 in Ruhestand ging. „Die Firma Suhner war ein guter Arbeitgeber“, resümiert der Jubilar.

Große Geburtstagsfeier fällt aus

Seit 1976 wohnt Waldemar Both im Eigenheim in der Flößerstraße. Er freut sich heute schon auf die warme Jahreszeit, wenn er sich wieder an der schönen Anlage um das Haus erfreuen kann. Öfters ist er auch auf einem Spaziergang mit seiner Partnerin Ilse anzutreffen und freut sich, dass es ihm immer noch möglich ist, den Personenwagen zu steuern. Corona bedingt musste er die geplante große Geburtstagsfeier absagen, doch werden sicherlich viele seiner Freunde zu den Gratulanten gehören und sich so den guten Wünschen seiner Partnerin, den drei Söhnen und den vier Enkelkindern anschließen.