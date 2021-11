von sk

Ein Kindermusical-Theater bringt Robin Hood nach Bad Säckingen – eine Show für Groß und Klein, bei der auch der Humor nicht zu kurz kommt, verspricht die Ankündigung des Gloria-Theaters. Die Geschichte von Robin Hood, dem Beschützer der Witwen und Waisen, dem gerechtigkeitsliebenden König der Diebe vom Sherwood Forest, fasziniere seit jeher Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Robin Hood nimmt den Reichen und gibt den Armen.

Der Termin Montag, 6. Dezember, Showbeginn 15 Uhr; Preise 17 bis 23 Euro. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über dass Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Neben der Mittagsvorstellung um 15 Uhr wird es Sondervorstellungen für Schulklassen und Kindergärten geben, für die Gruppentickets zu vergünstigten Konditionen erworben werden können.

Weiter heißt es in der Ankündigung: „Mit Pfeil und Bogen, Leidenschaft und seinen treuen Gefährten tritt er dem Unrecht entgegen. Damit steht er für Zivilcourage und Mut – und ebenso für die Liebe. Schließlich muss er auch um Lady Marian kämpfen, der er sein Herz geschenkt hat. Kein Wunder also, dass dieser tollkühne Held bis heute Begeisterung weckt.“ Nun bringt das Theater mit Horizont, das als beliebtestes Kindermusical-Theater Deutschlands gelte, Robin Hood nach Bad Säckingen. Die Show, das erfolgreichste Stück des Tourneetheaters, ist am Montag, 6. Dezember, im Gloria-Theater zu sehen.

Das Theater mit Horizont, das in Wien beheimatet ist, habe sich mit seinen Inszenierungen auf die Bedürfnisse von Kindern spezialisiert – stets mit viel Humor und Fantasie. Schon mehrfach war das Ensemble im Gloria-Theater zu Gast und hat dabei jedes Mal Kinderaugen zum Leuchten gebracht – zuletzt mit „Peter Pan“. „Die Kindermusicals sind musikalische und schauspielerische Highlights, berücksichtigen aber zugleich auch auf eine wundervoll einfühlsame Art pädagogische Gesichtspunkte. Ein unvergessliches Theatererlebnis für die ganze Familie ist also garantiert“, schreibt das Gloria-Theater.